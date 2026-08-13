Cyril Hanouna officialise son couple avec Shana Loustau et lui offre une promotion

Cyril Hanouna, figure emblématique du paysage audiovisuel français, officialise aujourd’hui une nouvelle étape tant sur le plan personnel que professionnel. Après avoir entretenu des rumeurs autour de sa vie amoureuse, l’animateur star de C8 confirme sa relation avec Shana Loustau, toute récente chroniqueuse proche de son cercle. Ce rapprochement marque également une évolution notable dans sa carrière, puisqu’il prépare pour la rentrée un repositionnement de son équipe. Shana Loustau s’apprête ainsi à bénéficier d’une promotion significative, qui élargira sa visibilité au sein du groupe audiovisuel, notamment sur M6. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de réorganisation et de nouveautés attendues dans l’émission phare de Cyril Hanouna ainsi que dans ses autres projets télévisés.

Après une séparation en 2019 d’avec Émilie, sa compagne de longue date avec qui il a élevé ses deux enfants, Bianca et Lino, Cyril Hanouna a maintenu une relation cordiale avec elle. Malgré la fin de leur vie commune, ils partagent toujours un lien fort, notamment par leur implication conjointe dans la vie de leurs enfants. Émilie intervient encore occasionnellement dans les émissions animées par Hanouna, ce qui témoigne d’une entente respectueuse et d’un attachement mutuel. Ce contexte familial stable contraste avec les nombreuses spéculations publiques autour de la vie privée de l’animateur, qui a désormais fait le choix d’une plus grande transparence.

Depuis plusieurs mois, la présence de Shana Loustau aux côtés de Cyril Hanouna a suscité de nombreuses interrogations et rumeurs au sein des médias. Des clichés montrant leur complicité avaient laissé supposer un lien plus qu’amical. Selon une source proche de l’animateur interrogée par Paris Match, cet attachement serait profond et sincère, décrivant Hanouna comme étant « sur son petit nuage » et très fusionnel avec Shana. Plutôt discret sur leur relation, il refuse cependant de se cacher davantage. Par ailleurs, il est confirmé que Shana a déjà rencontré ses enfants, preuve d’une intégration progressive sur le plan privé.

Une évolution professionnelle marquante à la rentrée

À l’approche du retour à l’antenne fixé au 30 août, Cyril Hanouna prépare un remaniement notable de son équipe et de ses émissions. Ces changements s’accompagnent d’une augmentation du temps d’antenne, avec notamment 25 minutes supplémentaires réservées à certains rendez-vous, ainsi que des projets innovants comme un combat de robots que l’animateur a récemment teasé. Ce renouvellement ambitionne de dynamiser et d’enrichir le contenu proposé aux téléspectateurs.

Dans ce cadre, Cyril Hanouna a annoncé que Raymond, l’un des membres historiques de son équipe, prendra une part moins importante dans les futures émissions. Ce réajustement crée une opportunité pour Shana Loustau d’y jouer un rôle accru. Selon TV Magazine, elle occupera une place plus visible et régulière aux côtés de l’animateur sur C8, renforçant ainsi sa position au sein de l’équipe. Par ailleurs, Shana devrait également co-animer avec lui plusieurs soirées en première partie de soirée sur M6, ce qui signifie une double présence sur deux chaînes majeures du paysage audiovisuel français.

Ces mouvements au sein de l’entourage professionnel de Cyril Hanouna témoignent d’un réinvestissement dans ses projets et d’une volonté d’adapter ses programmes aux attentes du public tout en valorisant de nouvelles personnalités de son équipe. Le lien personnel et professionnel entre Cyril Hanouna et Shana Loustau s’inscrit donc dans une dynamique de renouveau pour la rentrée télévisuelle à venir.