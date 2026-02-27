Togo

Patrice Neveu : la signature avec la sélection togolaise de football reportée

La signature officielle du contrat liant Patrice Neveu à la sélection togolaise devra attendre encore un peu. La cérémonie programmée ce vendredi à 10h n’a finalement pas eu lieu.

Les rédactions locales et étrangères qui s’étaient organisées pour assurer la couverture médiatique de la présentation du nouveau sélectionneur ont été prises de court par ce contretemps de dernière minute.

Selon les informations communiquées, l’annulation est liée à un empêchement survenu au sein du ministère chargé des sports, intervenu juste avant l’événement.

À défaut d’un nouveau changement, une nouvelle date a été fixée : la cérémonie devrait se tenir lundi à 10h, toujours au Stade de Kégué.

