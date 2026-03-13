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Togo

Journée FIFA mars 2026: la pré-liste du Togo

Le sélectionneur Patrice Neveu a dévoilé la liste provisoire des Eperviers du Togo, retenus pour les matchs face à la Guinée et le Niger, comptant pour la journée FIFA de mars 2026.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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Togo : Les détails sur le premier regroupement de Patrice Neveu
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SOMMAIRE

La sélection togolaise a deux rendez-vous en ce mois de mars. Les Eperviers défieront la Guinée le 27 mars à Rabat, avant de croiser les crampons avec le Niger le 31 mars à Casablanca. Deux matchs comptant pour la trêve internationale de mars. Pour ces rencontres, le nouveau sélectionneur Patruce Neveu a dévoilé une première liste de 36 joueurs dont le buteur d’Al Ain, Kodjo Fodoh Laba.

La pré-liste du Togo:

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