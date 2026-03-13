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Journée FIFA mars 2026: la pré-liste du Togo

Le sélectionneur Patrice Neveu a dévoilé la liste provisoire des Eperviers du Togo, retenus pour les matchs face à la Guinée et le Niger, comptant pour la journée FIFA de mars 2026.

Togo : Les détails sur le premier regroupement de Patrice Neveu