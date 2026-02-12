Pascal Praud : « Là ce n’est pas drôle » après une plaisanterie évoquant son nom dans l’affaire Epstein

Le plateau de CNews a connu un moment tendu le 12 février : en plein débat sur l’affaire Epstein, Pascal Praud est monté au créneau après qu’un chroniqueur a laissé entendre, sur le ton de la plaisanterie, que le nom du présentateur pourrait figurer dans les fichiers. Cette réaction intervient alors que la chaîne traverse une période polémique liée au maintien à l’antenne, puis au départ, de Jean-Marc Morandini, condamné pour corruption de mineurs.

La séquence s’est déroulée dans « L’Heure des Pros », l’émission que présente Pascal Praud depuis 2016 du lundi au vendredi à partir de 9 heures. Le format réunit autour d’une table plusieurs chroniqueurs et invités pour débattre de l’actualité. Outre l’affaire Epstein, la matinale évoquait ce jour-là la loi de programmation de l’énergie, un autre sujet au sommaire du rendez-vous.

Au cours de l’émission, le chroniqueur Vincent Hervouët, invité autour de la table, a lancé à Praud une remarque sur les archives liées au dossier Epstein : « Plongez-vous dans les archives diffusées par le ministère de la justice. Vous trouvez votre nom sûrement ! Il y a des milliers de noms qui sont cités« , a-t-il dit. Cette phrase, prononcée sur le ton de la plaisanterie, a suscité une réaction immédiate du présentateur.

Pascal Praud réagit sur le plateau après une plaisanterie sur les fichiers Epstein

Visiblement agacé, Pascal Praud a retiré ses lunettes pour s’adresser directement à son interlocuteur et a demandé que l’on ne traite pas le sujet à la légère. « S’il vous plaît ! Franchement, n’ironisez pas parce qu’il y a plein de gens qui prennent ça au premier degré alors faisons attention Vincent parce que là ce n’est pas drôle en fait« , a-t-il lancé, avant d’ajouter : « Pardonnez-moi mais ce n’est pas drôle du tout« .

Sur le plateau, Praud est également revenu sur la portée de l’affaire Epstein en France, citant une déclaration présidentielle selon laquelle il s’agirait d’une affaire américaine et opposant cette lecture : « Ce n’est pas du tout une affaire américaine. C’est une affaire française« , a affirmé le journaliste. Il a rappelé que, dans les fichiers rendus publics, certaines personnalités sont citées à de nombreuses reprises, mentionnant notamment que l’ancien ministre Jack Lang apparaît fréquemment dans ces documents, selon les éléments diffusés.

La séquence a été relayée sur les réseaux sociaux : un extrait vidéo circulant sur Twitter montre la réaction de Pascal Praud face à la plaisanterie, soulignant la tonalité solennelle que le présentateur a voulu imposer au débat sur un dossier où, a-t-il souligné, « de jour en jour, de nouvelles personnalités sont citées ».

Le rappel du contexte du traitement médiatique de l’affaire Epstein et la sensibilité des victimes ont structuré l’intervention de Praud lors de cet échange en plateau, qui a interrompu la tonalité habituelle du programme matinal.