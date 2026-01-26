Pascal Phiri signe à Pyramids FC

Pyramids FC a officialisé, le 26 janvier, la signature de l’ailier zambien Pascal Phiri, 20 ans, en provenance de Zesco United. Le club égyptien, présenté comme un géant du pays et champion en titre de la Ligue des Champions Africaine, a engagé le joueur pour une durée de trois ans et demi à une semaine de la clôture du marché des transferts. Le montant de l’opération n’a pas été rendu public.

Le transfert intervient alors que Pyramids, deuxième du championnat égyptien, cherche à renforcer un secteur offensif touché par des problèmes physiques. Pascal Phiri rejoint ainsi un effectif où la concurrence à l’attaque est forte, notamment face aux cadres du club et à la présence du Brésilien Ewerton dont les performances, selon le club, ne convainquent pas pleinement les dirigeants égyptiens.

Arrivé de Zesco United, Phiri a disputé cinq rencontres avec son club zambien et a signé une passe décisive en Coupe CAF. International zambien (une sélection), il a fait ses débuts avec la sélection nationale en décembre 2025 lors d’un match amical contre la République démocratique du Congo. Il avait ensuite été retenu dans le groupe pour la Coupe d’Afrique des nations, sans entrer en jeu lors des matches de la phase de groupes.

Modalités du contrat et position dans l’effectif

Le contrat signé par Pascal Phiri court pour trois ans et demi. Le club n’a communiqué ni le détail financier de la transaction ni les conditions complémentaires éventuelles. L’annonce officielle de Pyramids, datée du 26 janvier, précise la provenance du joueur et la durée de son engagement sans donner d’autres éléments chiffrés.

À son arrivée, Phiri intègre un groupe déjà renforcé récemment : il s’agit de la troisième recrue officielle de Pyramids lors de cette fenêtre de transfert, après l’arrivée du Palestinien Hamed Hamdan et du milieu offensif égyptien Nasser Maher, qui a été transféré depuis Zamalek. La direction sportive du club a acté ces recrutements dans un contexte de recomposition offensive.

Selon le communiqué du club, la signature de Phiri répond à un besoin immédiat de vivier offensif suite aux blessures qui ont affecté l’équipe. Le jeune ailier zambien est présenté comme un élément susceptible de venir compléter l’effectif sur les flancs, en concurrence directe avec les attaquants déjà en place.

Sur le plan international, la fiche de Pascal Phiri indique une première sélection avec l’équipe nationale de Zambie en décembre 2025, lors d’un amical face à la RDC. Il figure également sur la liste zambienne pour la Coupe d’Afrique des nations, sans avoir disputé de match lors de la phase de groupes du tournoi.

La transaction a été annoncée à une semaine de la fin du mercato, sans autre précision fournie par Pyramids ou par Zesco United sur les modalités pratiques du transfert ni sur l’intégration sportive immédiate du joueur au groupe professionnel.