Pascal Nouma, ex-PSG devenu star en Turquie, a dû aller voir un psy

Pascal Nouma s’est imposé dès les années 1990 comme une figure du football français, entre promesses juvéniles et trajectoires contrastées. Formé au Paris Saint-Germain, suivi par la Direction technique nationale et buteur de la Coupe Gambardella, il a ensuite traversé le championnat français avant de connaître une popularité hors norme en Turquie sous les couleurs du Besiktas.

Jeune joueur, Nouma a multiplié les sélections dans les équipes de jeunes de France et s’est distingué dans les compétitions nationales. Formé au PSG, il a notamment brillé en Coupe Gambardella : finaliste à 17 ans avec six buts en cinq matches, puis vainqueur deux ans plus tard, performances qui lui valurent d’être considéré comme un talent majeur de sa génération.

Sa montée en professionnel a alterné fulgurances et heurts. Après des débuts limités au PSG en raison d’une forte concurrence, il a rejoint Lille puis Caen pour gagner du temps de jeu. Capable de buts décisifs, il s’est également trouvé exposé à des excès disciplinaires et des gestes provocateurs qui ont marqué son image publique.

Pascal Nouma, génie imprévisible et héros incandescent

De retour au PSG en 1994, Nouma est apparu comme un « joker de luxe », contribuant à des succès nationaux et européens du club. En 1996, il signe à Strasbourg où il devient rapidement une figure majeure du Racing. Sa période à la Meinau est marquée par une production offensive notable et par des épisodes tumultueux : un coup de tête dans un couloir de vestiaire lui vaut six matchs de suspension, mais n’entame pas son aura auprès des supporters.

Lors de la saison 1996-1997, il inscrit quatorze buts en championnat et participe au succès du club en Coupe de la Ligue. L’été 1997 amorce cependant un basculement : la dynamique du club se dégrade, les performances individuelles fléchissent et les suspensions s’accumulent, y compris en Coupe d’Europe. Malgré un total de huit buts en championnat après ce passage, il ne renouera pas immédiatement avec l’étincelle précédente.

Une opportunité se présente à Lens où l’accueil est d’abord froid mais où il s’impose progressivement. Avec le club artésien, il prend part à des campagnes européennes marquantes, notamment une victoire à Wembley contre Arsenal, décroche une nouvelle Coupe de la Ligue et contribue à une épopée en Coupe UEFA jusqu’en demi-finale.

À l’aube de la trentaine, Nouma s’expatrie en Turquie et rejoint le Besiktas. Son passage à Istanbul transforme sa carrière : il réalise une saison exceptionnelle avec 18 buts en 24 matches de championnat et inscrit en Ligue des champions un but célébré face au Dynamo Kiev, souvent cité comme l’un des plus beaux de sa carrière. Parallèlement, les problèmes disciplinaires réapparaissent, avec des expulsions répétées et des confrontations — notamment un geste contre Danny Mills à Leeds et une altercation avec un journaliste.

La réaction des supporters turcs est immédiate et intense. Dans un entretien accordé à Ouest-France, Nouma relate une notoriété omniprésente, évoquant une « surveillance permanente » et des manifestations d’affection parfois extrêmes : fans donnant son nom à des enfants et animaux, tatouages à son effigie, et gestes collectifs en soutien lors d’un match où la presse rapporte que l’arbitre aurait justifié une exclusion par « J’ai mis un carton rouge au nègre ». Le match suivant, selon Nouma, les supporters se seraient grimés et déployé une banderole : « Si Pascal est un nègre, nous sommes des nègres aussi. »