Pas Lamine Yamal, ni CR7, Eden Hazard désigne le joueur qui dribble mieux que lui

Eden Hazard ne reconnaît qu’un seul dribbleur meilleur que lui : Lionel Messi.

L’ancienne star de Chelsea et du Real Madrid, Eden Hazard, a surpris en écartant des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal ou encore Neymar, pour désigner Lionel Messi comme le seul dribbleur supérieur à lui.

Invité d’une séquence publiée sur le compte X de l’UEFA Champions League, le Belge devait rester silencieux tant qu’il n’entendait pas le nom d’un joueur qu’il jugeait meilleur dribbleur que lui. Défilent alors les noms de Désiré Doué (PSG), Rafael Leão (AC Milan), Khvicha Kvaratskhelia (Naples) ou encore Raphinha (Barcelone) : Hazard ne bronche pas.

Même réaction après les mentions de Riyad Mahrez et de Vinícius Jr, malgré un léger changement d’expression. Idem lorsque Cristiano Ronaldo et Lamine Yamal sont évoqués. Un instant d’hésitation se lit sur son visage à l’évocation de Neymar, mais le silence perdure.

C’est finalement lorsque le nom de Lionel Messi retentit que l’ancien international belge rompt son mutisme, admettant ainsi que l’Argentin est, à ses yeux, le seul à le surpasser dans l’art du dribble.

Hazard, qui a pris sa retraite en octobre 2023 à seulement 32 ans, continue ainsi d’entretenir sa réputation de joueur au talent unique, marqué par sa maîtrise du dribble et sa créativité balle au pied.



