Pas d'acquisition du Groenland par les États-Unis, affirme la ministre danoise

Pas d’acquisition du Groenland par les États-Unis, affirme la ministre danoise

Le 15 janvier, le ministre des Affaires étrangères du Danemark, Lars Løkke Rasmussen, a déclaré à la presse danoise qu’il était «hors de question» que les États‑Unis acquièrent le Groenland, en réaction aux propos de la porte‑parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt. «Cela est hors de question. Ce n’est pas ce que nous voulons au Danemark, ni au Groenland, et cela est contraire à toutes les règles internationales. Cela porte atteinte à notre souveraineté», a-t-il affirmé sur la chaîne publique DR. Karoline Leavitt avait pour sa part indiqué lors d’une conférence de presse que le déploiement de troupes européennes au Groenland n’avait «aucun impact sur l’objectif du président américain Donald Trump d’acquérir» ce territoire autonome danois.