La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Pas d’acquisition du Groenland par les États-Unis, affirme la ministre danoise

Le 15 janvier, le ministre des Affaires étrangères du Danemark, Lars Løkke Rasmussen, a déclaré à la presse danoise qu’il était «hors de question» que les États‑Unis acquièrent le Groenland, en réaction aux propos de la porte‑parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt. «Cela est hors de question. Ce n’est pas ce que nous voulons au Danemark, ni au Groenland, et cela est contraire à toutes les règles internationales. Cela porte atteinte à notre souveraineté», a-t-il affirmé sur la chaîne publique DR. Karoline Leavitt avait pour sa part indiqué lors d’une conférence de presse que le déploiement de troupes européennes au Groenland n’avait «aucun impact sur l’objectif du président américain Donald Trump d’acquérir» ce territoire autonome danois.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
110 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
23:47 En Brève : Le Venezuela a demandé aux États-Unis de respecter la dignité du président Maduro
23:35 En Brève : Brésil : un juge ordonne le transfert de l’ex‑président Bolsonaro vers une prison aux conditions «plus favorables»
23:47 Le Venezuela a demandé aux États-Unis de respecter la dignité du président Maduro
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant