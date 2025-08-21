Parrainage et présidentielle de 2026: la CENA outille les députés

Dans le cadre de la préparation de l’élection présidentielle de 2026, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a convié, mercredi, les députés à une séance d’échanges à Cotonou. Objectif : clarifier la procédure de délivrance du formulaire de parrainage aux candidats et rappeler les conditions d’opérationnalisation de ce mécanisme prévu par le Code électoral.

Au cours de la rencontre, les membres de la CENA ont expliqué aux parlementaires les étapes liées à l’octroi et à l’utilisation des formulaires de parrainage, désormais exigés pour la validation de toute candidature à l’élection présidentielle. Cette démarche vise, selon l’institution, à éviter les incompréhensions, à garantir la transparence du processus et à assurer l’équité entre les différents acteurs politiques.

En initiant cette rencontre, la CENA entend anticiper sur les zones d’ombre liées au parrainage, qui avait suscité des débats passionnés lors des scrutins précédents. Pour l’institution, il est impératif que les députés, acteurs clés du processus, disposent d’une information claire et uniforme afin de jouer leur rôle en toute responsabilité.

Cette démarche traduit la volonté de l’organe en charge des élections de renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral et de garantir la crédibilité du scrutin présidentiel de 2026.

Le rappel du calendrier électoral

La CENA a publié récemment le calendrier électoral et le chronographe des activités entrant dans le cadre des élections de 2026. Conformément au chronogramme publié. Le chronogramme se présente comme suit.

15 novembre 2025 – 15 janvier 2026 : période de dépôt des dossiers de candidatures à la CENA ;

25 janvier 2026 : publication de la liste provisoire des candidatures retenues ;

5 février 2026 : publication de la liste définitive des candidats par la Cour constitutionnelle ;

15 février – 15 mars 2026 : campagne électorale pour le premier tour ;

15 mars 2026 : premier tour du scrutin présidentiel ;

29 mars 2026 : second tour (en cas de ballottage) ;

6 avril 2026 : prestation de serment du président élu.