PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Parrainage et présidentielle de 2026: la CENA outille les députés

Parrainage et présidentielle de 2026: la CENA outille les députés

Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
La CENA au Bénin
La CENA au Bénin Ph: RBM
- Publicité-

Dans le cadre de la préparation de l’élection présidentielle de 2026, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a convié, mercredi, les députés à une séance d’échanges à Cotonou. Objectif : clarifier la procédure de délivrance du formulaire de parrainage aux candidats et rappeler les conditions d’opérationnalisation de ce mécanisme prévu par le Code électoral.

Au cours de la rencontre, les membres de la CENA ont expliqué aux parlementaires les étapes liées à l’octroi et à l’utilisation des formulaires de parrainage, désormais exigés pour la validation de toute candidature à l’élection présidentielle. Cette démarche vise, selon l’institution, à éviter les incompréhensions, à garantir la transparence du processus et à assurer l’équité entre les différents acteurs politiques.

En initiant cette rencontre, la CENA entend anticiper sur les zones d’ombre liées au parrainage, qui avait suscité des débats passionnés lors des scrutins précédents. Pour l’institution, il est impératif que les députés, acteurs clés du processus, disposent d’une information claire et uniforme afin de jouer leur rôle en toute responsabilité.

Cette démarche traduit la volonté de l’organe en charge des élections de renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral et de garantir la crédibilité du scrutin présidentiel de 2026.

Le rappel du calendrier électoral

La CENA a publié récemment le calendrier électoral et le chronographe des activités entrant dans le cadre des élections de 2026. Conformément au chronogramme publié. Le chronogramme se présente comme suit.

15 novembre 2025 – 15 janvier 2026 : période de dépôt des dossiers de candidatures à la CENA ;

- Publicité-

25 janvier 2026 : publication de la liste provisoire des candidatures retenues ;

5 février 2026 : publication de la liste définitive des candidats par la Cour constitutionnelle ;

15 février – 15 mars 2026 : campagne électorale pour le premier tour ;

- Publicité-

15 mars 2026 : premier tour du scrutin présidentiel ;

29 mars 2026 : second tour (en cas de ballottage) ;

6 avril 2026 : prestation de serment du président élu.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin: les centrales syndicales plaident pour le reversement des AME

Bénin

Douanes béninoises: nouveau délai pour la soumission des dossiers de candidature au concours de recrutement

Bénin

Bénin – Journée pédagogique nationale: enseignants et AME attendus le 10 septembre prochain

Bénin

Bénin: l’ANIP lance un guichet unique de déclaration et d’enregistrement des naissances dans les maternités

Bénin

Drame de Thio: 26 victimes du bus de la STM inhumées à Savè

Bénin

Zangnanando: le niveau des eaux dépasse le seuil critique, plusieurs localités sous l’eau

Bénin

Bénin – Le voleur volé : deux amis mis aux arrêts pour vols croisés

Bénin

Décès de Razack Omotoyossi: la Fédération Béninoise de Football réagit

Bénin

Houègbo: arrestation d’un braqueur, trois complices en fuite

Bénin

Bénin: un réseau de cybercriminalité démantelé à Ouèdo

VOIR TOUS LES FLASHS