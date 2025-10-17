Parrainage de Sodjinou: le gouvernement rejette les accusations des Démocrates

Le gouvernement béninois a fermement répliqué, ce vendredi 17 octobre 2025, aux allégations du parti Les Démocrates, qui l’accusait d’instrumentaliser le député Michel Sodjinou dans le différend autour de sa fiche de parrainage.

Selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, la crise est d’abord interne au parti. Il a rejeté l’idée que l’État soit mêlé à cette affaire, estimant que les difficultés que traversent Les Démocrates relèvent d’un mauvais management interne plutôt que d’une intervention extérieure.

« Faire porter la responsabilité de ses échecs sur les autres est une mauvaise habitude », a déclaré le porte-parole.

Il a rappelé que même la mouvance présidentielle connaît ses propres contradictions et divergences, mais qu’elle les gère dans le cadre d’un consensus.

Selon lui, l’opposition ferait mieux de faire preuve de « sens des responsabilités » plutôt que de chercher systématiquement un bouc émissaire. Il affirme également que les règles de parrainage ont été établies avec transparence et en concertation, et que l’Exécutif a pris des mesures pour protéger les élus contre d’éventuelles pressions.

Le gouvernement rejette ainsi toute complicité dans les tensions internes aux Démocrates et invite les acteurs du parti à mieux assumer leurs différends.