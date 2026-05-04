Manchester United: Casemiro dans le viseur des poids lourds de la MLS

En fin de cycle à Manchester United, Casemiro suscite l’intérêt de deux poids lourds de Major League Soccer. Le milieu brésilien privilégierait un départ vers les États-Unis malgré des offres venues d’autres horizons.

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L’avenir de Casemiro semble s’écrire loin de Manchester United. À en croire talkSPORT, deux franchises de Major League Soccer tiennent la corde pour accueillir le milieu brésilien : l’Inter Miami CF et le LA Galaxy. Les discussions seraient déjà engagées en vue d’un transfert lors du prochain mercato estival. À 34 ans, l’ancien Madrilène privilégierait une expérience aux États-Unis, malgré des sollicitations appuyées en provenance d’Arabie saoudite et de Turquie.

Sous contrat avec les Red Devils depuis 2022, après son arrivée en provenance du Real Madrid, Casemiro figure parmi les plus hauts salaires de l’effectif mancunien. Il a récemment indiqué son intention de quitter Old Trafford à l’issue de la saison, en dépit des appels de certains supporters à prolonger l’aventure. Un départ qui ouvrirait un nouveau chapitre pour le milieu défensif brésilien, courtisé et toujours attractif sur le marché international.





