Bénin: 24 mois de prison requis contre Me Magloire Yansunnu

Le dossier impliquant Magloire Yansunu a connu une nouvelle étape devant la juridiction compétente, avec des positions clairement tranchées entre l’accusation et la défense.

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À l’audience ce lundi, le ministère public a requis une peine de 24 mois d’emprisonnement, dont 3 mois fermes, à l’encontre de l’avocat. Le parquet estime que les faits poursuivis sont établis et justifient une sanction pénale, même partiellement assortie du sursis.

La défense, pour sa part, a plaidé la relaxe pure et simple de son client. Les avocats soutiennent que les infractions reprochées ne sont pas constituées, tant sur le plan matériel que juridique, et dénoncent une lecture excessive des faits par l’accusation. Selon eux, aucun élément probant ne permet de retenir la responsabilité pénale de Me Magloire Yansunu.

Pour rappel, Me Magloire Yansunnu est poursuivi dans un dossier d’escroquerie. Il s’agit d’un litige financier entre l’avocat et l’un de ses clients.