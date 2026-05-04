Bénin : un mort à Cocotomey après la chute d’un câble haute tension

Une personne est morte dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 mai 2026 à Cocotomey, dans la commune d’Abomey-Calavi, à la suite de la chute d’un câble haute tension provoquée par un violent vent qui a précédé une pluie d’orage.

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Le drame s’est produit aux environs de 22 h 30, devant l’église catholique Saint-Antoine de Padoue, dans le sens Gbodjè-Godomey. Selon le récit de Triomphe Mag, le vent qui s’était levé sur la zone de Cocotomey, Tito et leurs environs a fait céder un poteau électrique, dont la chute a entraîné celle d’un câble haute tension sur la voie publique.

Une coupure d’électricité avait été signalée au moment des faits, sans empêcher l’issue fatale. Les circonstances exactes dans lesquelles la victime a été touchée par le câble n’ont pas été précisées par les autorités à ce stade. Aucun bilan officiel ni communiqué de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) n’avait été publié au moment de la rédaction.

L’accident relance la question de la résistance des installations électriques face aux intempéries dans les quartiers périphériques de Cotonou et d’Abomey-Calavi, où plusieurs poteaux ont déjà cédé ces dernières années lors de tempêtes saisonnières. Cocotomey, quartier en forte croissance démographique de la commune d’Abomey-Calavi, fait partie des zones régulièrement signalées pour la fragilité de son réseau aérien de distribution.

La commune d’Abomey-Calavi, qui jouxte Cotonou au nord, est la plus peuplée du département de l’Atlantique, avec plus d’un million d’habitants selon le dernier recensement, et concentre une grande partie de l’expansion urbaine de l’agglomération.