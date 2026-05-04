La Côte d’Ivoire baisse de 25% les taxes aéroportuaires pour booster Air Côte d’Ivoire

Le Conseil des ministres ivoirien a adopté le 29 avril trois décrets réduisant de 25 % les redevances passagers et de sûreté appliquées au transport aérien dans l’espace de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), une mesure destinée à renforcer la compagnie nationale Air Côte d’Ivoire et à conforter Abidjan dans son ambition de hub régional.

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La réforme modifie trois textes en vigueur, datant respectivement de 2003, 2008 et 2018, qui régissent la redevance sur les passagers embarqués, la redevance de sûreté et la redevance de sécurité dans les aéroports ouverts à la circulation aérienne publique. Elle a été annoncée par le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly à l’issue du conseil tenu sous la présidence d’Alassane Ouattara.

Les nouveaux taux uniformisent les redevances sur quatre segments, vols domestiques, vols intra-Cédéao, vols vers le reste de l’Afrique et vols intercontinentaux. La réduction de 25 % cible spécifiquement les liaisons régionales, celles considérées comme les plus pénalisées par la fiscalité aérienne ouest-africaine.

La mesure transpose en droit national un acte additionnel adopté par la Cédéao en décembre 2024, applicable depuis le 1er janvier 2026, qui prévoit l’harmonisation des fiscalités aéronautiques entre les douze États membres (Bénin, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo). Le dispositif communautaire supprime également les taxes sans lien avec l’exploitation aérienne, telles que les contributions de solidarité ou les taxes de développement touristique, et impose un alignement sur les normes de l’OACI.

La Cédéao espère, par ce biais, réduire jusqu’à 40 % le coût final du billet sur les liaisons intra-régionales, l’Afrique de l’Ouest figurant parmi les régions les plus chères au monde pour le transport aérien. Selon la commission Transport de l’organisation, deux postes expliquent cette situation, les taxes prélevées par les États et les frais imposés par les autorités de l’aviation civile et les sociétés aéroportuaires.

L’application effective de la réforme avait toutefois pris du retard. Interrogée en février par le quotidien ivoirien Nord-Sud, Air Côte d’Ivoire indiquait n’avoir reçu aucune instruction officielle pour répercuter la baisse sur ses tarifs. Les décrets adoptés le 29 avril donnent désormais une base juridique nationale à la mesure.

Abidjan veut s’imposer comme hub régional

L’aéroport international Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan a vu son trafic passer de 935 130 passagers en 2020 à 2 535 451 en 2024, dont environ un tiers réalisé sur les liaisons intra-Cédéao. La plateforme se positionne en concurrence directe avec celles de Dakar (AIBD), Lomé (Asky) et Addis-Abeba (Ethiopian Airlines), qui structurent l’offre de hub aérien sur le continent.

Air Côte d’Ivoire, en pleine phase d’expansion avec la mise en service de son premier Airbus A330neo sur la ligne Abidjan-Paris, a engagé en début d’année une opération de financement de 35 milliards de FCFA pour soutenir la transformation de sa flotte. La compagnie reste toutefois confrontée à des coûts opérationnels alourdis par la volatilité du prix du carburant et l’intensification de la concurrence régionale.

La mesure ivoirienne intervient alors que les trois pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), Mali, Burkina Faso et Niger, ont quitté la Cédéao en janvier 2024 et travaillent au lancement de leur propre compagnie aérienne commune, AES Airlines, pour rompre l’isolement sécuritaire et diplomatique consécutif à la fermeture de plusieurs liaisons et à la suspension des vols depuis Paris.

La réduction des taxes décidée par Abidjan renforce la connectivité au sein du bloc Cédéao tout en creusant l’écart avec l’AES, qui ne bénéficie plus du dispositif communautaire ouest-africain et reste dépendante de corridors aériens limités via Lomé, Casablanca ou Istanbul.