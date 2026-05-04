Mali : le Trésor lève 55 milliards de FCFA sur le marché régional malgré le contexte sécuritaire

Le Trésor public malien a mobilisé 55 milliards de francs CFA, soit environ 84 millions d’euros, lors d’une émission de titres publics réalisée sur le marché régional de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), dans la foulée des attaques jihadistes coordonnées du 25 avril dans le pays.

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L’opération, conduite via UMOA-Titres, structure régionale d’émission rattachée à la BCEAO, a porté sur des bons et obligations assimilables du Trésor pour une demande initiale de 50 milliards de FCFA. Les souscriptions reçues ont totalisé 86,96 milliards, soit un taux de couverture de 173,94 %, dont 55 milliards finalement retenus par l’émetteur (taux d’absorption de 63,24 %).

La répartition des montants retenus se fait sur quatre maturités. Le Bon assimilable du Trésor de 364 jours s’établit à 13,64 milliards de FCFA pour un rendement moyen pondéré de 5,12 %. L’Obligation assimilable du Trésor à 3 ans atteint 29,57 milliards à 7,9 %. L’OAT à 5 ans s’élève à 10,68 milliards. Celle à 7 ans, plus marginale, ressort à 1,1 milliard, à un taux de 7,52 %.

Les ordres ont été enregistrés depuis cinq places de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, le Mali étant lui-même le premier souscripteur avec plus de 40 milliards de FCFA. Des investisseurs ivoiriens, sénégalais, burkinabè et bissau-guinéens ont complété la levée. La participation de la Côte d’Ivoire et du Sénégal, principales places financières de la zone, est habituellement scrutée comme un indicateur de la confiance régionale envers la signature d’un émetteur souverain.

Le Mali avait déjà réalisé une opération similaire en avril, levant 38,2 milliards de FCFA sur le même marché.

Contexte sécuritaire dégradé

L’émission s’est tenue dans le sillage immédiat des attaques coordonnées du 25 avril menées par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM, lié à Al-Qaïda) et le Front de libération de l’Azawad (FLA) contre sept localités, dont Bamako, Kati, Mopti, Sévaré, Gao, Bourem et Kidal. Le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, a été tué dans un attentat au véhicule piégé visant sa résidence au camp militaire de Kati. Des obsèques nationales lui ont été rendues le 30 avril en présence du président de la Transition Assimi Goïta.

Le Mali demeure sous régime de transition militaire depuis les coups d’État de 2020 et 2021. Le pays a quitté la Cédéao en janvier 2024 avec le Burkina Faso et le Niger pour fonder la Confédération des États du Sahel, mais reste membre de l’UEMOA et de la zone franc CFA, ce qui lui maintient l’accès au marché régional des titres publics piloté par la BCEAO.