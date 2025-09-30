Parlement portugais : la loi sur l’immigration durcie

En Brève

Le Parlement portugais a adopté, mardi 30 septembre, une réforme de la loi sur l’immigration qui durcit les conditions d’entrée dans le pays, grâce aux voix du camp gouvernemental et de l’extrême droite, soit l’ensemble de la droite, rapporte l’AFP. Il s’agit d’une version amendée du texte voté en juillet 2025, précédemment frappée d’un veto présidentiel après les réserves exprimées par la Cour constitutionnelle concernant les dispositions relatives au regroupement familial.