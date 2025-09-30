Paris : l’ambassadeur sud-africain retrouvé mort dans des circonstances troublantes

L’ambassadeur d’Afrique du Sud en France, Emmanuel Nkosinathi “Nathi” Mthethwa, a été retrouvé sans vie mardi 30 septembre 2025 à Paris, après avoir disparu la veille.

Les autorités françaises ont ouvert une enquête sur ce décès, relevé au pied d’un hôtel parisien, tandis que les premières observations indiquent une chute depuis un étage élevé.

La disparition de Mthethwa avait été signalée lundi après-midi. Son épouse avait alerté les services de police après la réception d’un message préoccupant de sa part. Le lendemain, son téléphone a été localisé dans les environs du bois de Boulogne, à l’ouest de la capitale.

Peu après, son corps a été retrouvé à l’aplomb d’un hôtel du XVIIᵉ arrondissement, à hauteur du 22ᵉ étage la fenêtre de la chambre, apparemment sécurisée, semble avoir été forcée selon un média local.

Âgé de 58 ans, Mthethwa était une personnalité politique sud-africaine reconnue. Il avait exercé plusieurs fonctions au sein du gouvernement, notamment comme ministre de la Police, puis des Arts et de la Culture et des Sports. En 2024, il avait pris ses fonctions d’ambassadeur auprès de la France et de représentant permanent auprès de l’UNESCO.

Ce décès intervient dans un contexte d’ombre et d’interrogations. Si la piste du suicide n’est pas exclue, les autorités judiciaires françaises via le parquet de Paris ont lancé une enquête pour « recherche des causes de la mort ».

Les circonstances de la chute, l’ouverture forcée de la fenêtre et l’absence de témoin direct suscitent des doutes quant à une conclusion hâtive.

Diplomatiquement, le choc est immédiat. Les relations entre l’Afrique du Sud et la France devront inclure une réponse transparente à la lumière des résultats de l’enquête. Pour la communauté sud-africaine à Paris, et au-delà, cette disparition tragique soulève des questions sur la sécurité des diplomates en poste et les garanties de leur protection.