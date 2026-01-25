Paris FC : le groupe pour recevoir Angers (Ligue 1 J19)

Ce dimanche, pour la 19e journée de Ligue 1, le Paris FC reçoit Angers au Stade Jean-Bouin à 17h. Stéphane Gilli a retenu un groupe de 21 joueurs pour cette rencontre importante dans la course au maintien, avec le retour attendu de Moses Simon et Willem Geubbels, sortis sur blessure lors du déplacement contre le PSG, tandis que Pierre Lees-Melou, Samir Chergui et Thibault De Smet sont absents.

La journée se poursuit après la victoire de l’OM face à Lens (3-1) samedi soir et le match Nantes–Nice programmé à 15h ce dimanche. Trois rencontres se tiendront à 17h, dont la réception d’Angers par le promu parisien qui pointe à la 14e place du classement, face à un club angevin classé 12e.

Le staff parisien a communiqué une liste de 21 éléments composée de deux gardiens, six défenseurs, six milieux et sept attaquants. Le coach Stéphane Gilli pourra s’appuyer sur les éléments de retour d’infirmerie pour renforcer l’animation offensive, tout en devant composer sans les trois joueurs forfaits mentionnés.

Le groupe retenu par le Paris FC

Gardiens : Nkambadio, Trapp.

Défenseurs : Kolodziejczak, Mbow, Otavio, Ollila, Sangui, Traoré.

Milieux : M. Lopez, A. Camara, Cafaro, Kebbal, Marchetti, Munetsi.

Attaquants : J. Lopez, Gory, Koleosho, Ikoné, Krasso, Simon, Geubbels.

Le retour de Moses Simon et de Willem Geubbels est précisé comme effectif après leurs sorties sur blessure lors de la rencontre contre le Paris Saint-Germain. Le club n’a pas communiqué de précision médicale détaillée au-delà de ces réintégrations dans le groupe pour la réception d’Angers.

Sont déclarés absents pour ce match : Pierre Lees-Melou, Samir Chergui et Thibault De Smet. Leur indisponibilité réduit les options du staff, en particulier pour la construction du milieu et la profondeur de l’effectif au poste de défense latérale, domaines où ces éléments étaient régulièrement sollicités.

Le Paris FC devra donc arbitrer entre ses solutions disponibles pour composer son onze de départ en s’appuyant sur les gardiens Nkambadio et Trapp, ainsi que sur un bloc offensif renforcé par les retours de Simon et Geubbels. Le club accueille Angers au Stade Jean-Bouin dans un climat de compétition serrée au milieu et bas du tableau, où chaque point pris sera précieux pour la suite du championnat.