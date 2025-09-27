PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Paralympiques: suspension partielle de la Russie et du Bélarus levée

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Nucléaire : l’Iran rappelle ses ambassadeurs en Allemagne, en France et au Royaume-Uni pour consultations

Deux migrants périssent en tentant de traverser la Manche

Guinée : le «Oui» à 89% validé par la Cour suprême

Menaces contre la juge qui a condamné Sarkozy : deux enquêtes ouvertes

Le Conseil de sécurité de l’ONU refuse de reporter le rétablissement des sanctions contre l’Iran

Liban : l’ex-gouverneur de la Banque centrale libéré sous caution

Mélenchon appelle la gauche à voter la motion de censure de LFI après les annonces de Lecornu

Offensive israélienne : MSF suspend ses activités dans la ville de Gaza

Madagascar: limogeage annoncé du ministre de l’Énergie après une manifestation contre les coupures d’électricité

Violations de l’espace OTAN : le Kremlin juge «dangereuse» l’idée d’abattre des avions russes

VOIR TOUS LES FLASHS

Le Comité international paralympique (IPC) a annoncé, lors de son assemblée générale à Séoul le samedi 27 septembre, la levée de la suspension partielle appliquée à la Russie et au Bélarus depuis l’invasion de l’Ukraine et la réintégration de leurs comités nationaux comme membres de plein droit. Cette décision ouvre la voie à la présence de para‑athlètes russes et bélarusses sous leur drapeau aux Jeux paralympiques de Milan‑Cortina (6‑15 mars 2026), mais la participation effective dans six disciplines dépend des fédérations internationales, qui maintiennent jusqu’à présent la suspension des sportifs des deux pays.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!