Paralympiques: suspension partielle de la Russie et du Bélarus levée

Le Comité international paralympique (IPC) a annoncé, lors de son assemblée générale à Séoul le samedi 27 septembre, la levée de la suspension partielle appliquée à la Russie et au Bélarus depuis l’invasion de l’Ukraine et la réintégration de leurs comités nationaux comme membres de plein droit. Cette décision ouvre la voie à la présence de para‑athlètes russes et bélarusses sous leur drapeau aux Jeux paralympiques de Milan‑Cortina (6‑15 mars 2026), mais la participation effective dans six disciplines dépend des fédérations internationales, qui maintiennent jusqu’à présent la suspension des sportifs des deux pays.