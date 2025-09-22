PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Parakou: une restauratrice victime de trois cambriolages successifs, un suspect arrêté

Parakou: une restauratrice victime de trois cambriolages successifs, un suspect arrêté

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Un véhicule de la police républicaine
Véhicule de la police républicaine . @Présidence du Bénin
- Publicité-
. .

À Parakou, une restauratrice du quartier Banikanni Rose-Croix a traversé un mois de septembre cauchemardesque, marqué par trois cambriolages successifs qui ont gravement affecté son activité.

Selon Fraternité fm, grâce à la réactivité de la Police républicaine du 2ᵉ arrondissement, un suspect a été arrêté et une partie des biens dérobés a pu être récupérée.

Le premier vol est survenu dans la nuit du 2 septembre 2025. Alors qu’elle avait garé sa moto HAOJUE 110 immatriculée 2DN 0381 RB dans son salon, la restauratrice s’est réveillée en pleine nuit pour constater que l’engin avait disparu.

Quelques jours plus tard, le 13 septembre, elle découvre avec stupeur que la porte de la cuisine de son restaurant, situé au quartier Arafat, a été fracturée. Les cambrioleurs ont emporté un important lot de denrées alimentaires : un sac de riz de 50 kg, un bidon d’huile, des boîtes de tomates, des assaisonnements et plusieurs marmites.

Le calvaire s’est aggravé dans la nuit du 15 au 16 septembre, lorsque les malfrats sont revenus à la charge, repartant cette fois avec dix bidons d’huile, un plateau d’œufs, du gari et d’autres provisions.

Face à cette série noire, la restauratrice a saisi la Police républicaine. L’enquête, déclenchée aussitôt, a permis l’interpellation d’un premier suspect dans la nuit du 17 au 18 septembre au quartier Arafat. Lors de son audition, l’individu a avoué les faits et révélé l’identité d’un complice toujours en fuite.

- Publicité-

Une perquisition à son domicile a conduit à la récupération de plusieurs objets volés : un sac de riz entamé, trois marmites, deux bidons vides, du gari, du sel, des boîtes de tomates, ainsi que du matériel électronique (deux téléphones portables et un ordinateur HP).

Soulagée par cette avancée, la victime a exprimé sa gratitude envers la Police pour sa promptitude et espère désormais exercer son métier en toute sérénité. Les recherches se poursuivent pour mettre la main sur le second malfaiteur.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

« Je serai candidat sur la liste LD pour les élections législatives de 2026 », Basile Ahossi

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : Affi N’Guessan appelle l’opposition à s’unir contre un 4ᵉ mandat de Ouattara

Gabon

Libreville: un passager béninois interpellé avec des objets rituels interdits

Bénin

Concours d’entrée dans les instituts universitaires: les résultats de 7 écoles

Monde

Estonie: trois avions russes violent l’espace aérien, l’Otan réagit immédiatement

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : 18 militants pro-Gbagbo remis en liberté

Bénin

Abomey-Calavi: 2 présumés cambrioleurs arrêtés par la Police, tente une fuite

France

La France face à une « journée noire » marquée par une mobilisation massive

Bénin

Bénin: la Police républicaine annonce l’exercice «Toile d’araignée sur les Collines»

France

Diplomatie: la France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali et expulse deux diplomates

VOIR TOUS LES FLASHS