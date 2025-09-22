Parakou: une restauratrice victime de trois cambriolages successifs, un suspect arrêté

À Parakou, une restauratrice du quartier Banikanni Rose-Croix a traversé un mois de septembre cauchemardesque, marqué par trois cambriolages successifs qui ont gravement affecté son activité.

Selon Fraternité fm, grâce à la réactivité de la Police républicaine du 2ᵉ arrondissement, un suspect a été arrêté et une partie des biens dérobés a pu être récupérée.

Le premier vol est survenu dans la nuit du 2 septembre 2025. Alors qu’elle avait garé sa moto HAOJUE 110 immatriculée 2DN 0381 RB dans son salon, la restauratrice s’est réveillée en pleine nuit pour constater que l’engin avait disparu.

Quelques jours plus tard, le 13 septembre, elle découvre avec stupeur que la porte de la cuisine de son restaurant, situé au quartier Arafat, a été fracturée. Les cambrioleurs ont emporté un important lot de denrées alimentaires : un sac de riz de 50 kg, un bidon d’huile, des boîtes de tomates, des assaisonnements et plusieurs marmites.

Le calvaire s’est aggravé dans la nuit du 15 au 16 septembre, lorsque les malfrats sont revenus à la charge, repartant cette fois avec dix bidons d’huile, un plateau d’œufs, du gari et d’autres provisions.

Face à cette série noire, la restauratrice a saisi la Police républicaine. L’enquête, déclenchée aussitôt, a permis l’interpellation d’un premier suspect dans la nuit du 17 au 18 septembre au quartier Arafat. Lors de son audition, l’individu a avoué les faits et révélé l’identité d’un complice toujours en fuite.

Une perquisition à son domicile a conduit à la récupération de plusieurs objets volés : un sac de riz entamé, trois marmites, deux bidons vides, du gari, du sel, des boîtes de tomates, ainsi que du matériel électronique (deux téléphones portables et un ordinateur HP).

Soulagée par cette avancée, la victime a exprimé sa gratitude envers la Police pour sa promptitude et espère désormais exercer son métier en toute sérénité. Les recherches se poursuivent pour mettre la main sur le second malfaiteur.