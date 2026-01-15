La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité
Bénin

Parakou: un jeune homme retrouvé en face du parc A à Albarika

Un corps sans vie a été découvert ce jeudi 15 janvier 2026 dans le quartier Albarika, à Parakou, précisément en face du parc A.

Edouard Djogbénou
Edouard Djogbénou
Voir tous ses articles
SOCIéTé
22 vues
Société
1 min de lecture
Google News Commenter
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

Selon les premières informations, la victime serait un jeune homme âgé d’environ vingt ans. Le corps a été retrouvé devant une boutique, vêtu d’un maillot de l’équipe nationale du Bénin.

Aucune pièce d’identité n’a été trouvée sur lui, et ni son identité ni celle de ses proches n’ont pu être établies dans l’immédiat. D’après des témoins, c’est le propriétaire de la boutique qui a donné l’alerte après avoir remarqué la présence du corps.

Il s’est rendu auprès du chef quartier, avant que les forces de l’ordre ne soient saisies. Les agents se sont rapidement déployés sur les lieux afin de sécuriser la zone et procéder aux premiers constats.

À ce stade, les causes du décès demeurent inconnues. Une enquête a été ouverte par la police afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de ce drame.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
09:38 Société : Parakou: un jeune homme retrouvé en face du parc A à Albarika
09:33 Politique : Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara reçoit les députés RHDP fraîchement élus
09:38 Parakou: un jeune homme retrouvé en face du parc A à Albarika
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant