Parakou: un jeune homme retrouvé en face du parc A à Albarika

Un corps sans vie a été découvert ce jeudi 15 janvier 2026 dans le quartier Albarika, à Parakou, précisément en face du parc A.

Selon les premières informations, la victime serait un jeune homme âgé d’environ vingt ans. Le corps a été retrouvé devant une boutique, vêtu d’un maillot de l’équipe nationale du Bénin.

Aucune pièce d’identité n’a été trouvée sur lui, et ni son identité ni celle de ses proches n’ont pu être établies dans l’immédiat. D’après des témoins, c’est le propriétaire de la boutique qui a donné l’alerte après avoir remarqué la présence du corps.

Il s’est rendu auprès du chef quartier, avant que les forces de l’ordre ne soient saisies. Les agents se sont rapidement déployés sur les lieux afin de sécuriser la zone et procéder aux premiers constats.

À ce stade, les causes du décès demeurent inconnues. Une enquête a été ouverte par la police afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de ce drame.