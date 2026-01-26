Pape Gueye blâme la Panenka de Brahim Díaz : «Je n’aurais pas pris ce risque»

Pape Gueye, buteur décisif de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations remportée 1-0 par le Sénégal face au Maroc, est revenu sur le coup de théâtre qui a suivi l’arrêt du match: l’équipe nationale sénégalaise avait brièvement quitté le terrain après un penalty sifflé contre elle, avant de réintégrer la pelouse. Le milieu de 26 ans, unique buteur de la rencontre, a reconnu l’erreur de son staff et salué le rôle déterminant de Sadio Mané pour ramener le groupe.» (AFP)

Pape Gueye a confirmé que, suite à une décision arbitrale en fin de match, le sélectionneur Pape Thiaw avait demandé aux joueurs de quitter le terrain. Selon le joueur, cette directive a été reconnue par la suite comme une erreur, et les joueurs ont finalement regagné la pelouse pour achever la finale. «Nous ne sommes que des humains, nous avons réalisé notre erreur et nous sommes revenus sur le terrain. Tout le monde peut faire une erreur», a déclaré Gueye, âgé de 26 ans, à l’agence AFP.

Le rôle de Sadio Mané dans ce moment de tension a été souligné par Gueye. Contrairement à certains membres du groupe, Mané est resté sur le terrain et a incité ses coéquipiers à revenir terminer la rencontre. «Il a trouvé les mots justes au bon moment, et cela montre à quel point il est important pour nous. Nous lui devons un grand merci», a ajouté le milieu sénégalais, rendant hommage à l’attitude du capitaine dans une séquence décisive du match.

Déroulé de l’incident et réactions des acteurs

Le scénario dramatique s’est déroulé en fin de match, après l’attribution d’un penalty en faveur du Maroc. La décision a provoqué une réaction immédiate du banc sénégalais, aboutissant à l’ordre de quitter le terrain. Rapidement cependant, les dirigeants et les joueurs ont pris conscience de l’erreur commise et ont choisi de revenir sur la pelouse afin de poursuivre la finale jusqu’à son terme.

Pape Gueye, auteur du seul but de la finale, a exprimé sa surprise face à l’audace du tireur marocain lors de la tentative de penalty. Il s’est dit étonné que l’attaquant puisse opter pour une Panenka depuis le point de penalty, tentative finalement manquée face au gardien sénégalais Édouard Mendy. «C’était audacieux et je n’aurais pas pris ce risque moi-même», a confié Gueye.

Les propos rapportés par l’AFP mettent en lumière la combinaison d’émotion et de leadership qui a marqué les dernières minutes de la rencontre: une erreur de gestion du temps et des émotions du staff, puis une capacité des joueurs à corriger la trajectoire en répondant à l’appel de la responsabilité collective. Gueye, tout en remerciant Mané, a assumé la part d’humanité dans cette séquence et relativisé l’incident en rappelant que l’erreur est possible pour tous.

Ces éléments complètent le récit de la finale de la CAN 2025, qui restera marquée tant par la victoire du Sénégal que par l’épisode inhabituel de sortie et de retour sur le terrain, ainsi que par la tentative ratée de penalty du Maroc face au gardien Édouard Mendy.