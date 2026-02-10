Paola Locatelli (LOL 2.0) dit avoir été hypersexualisée à l’adolescence par des footballeurs

Paola Locatelli, 21 ans et influenceuse suivie par 1,9 million de personnes sur Instagram, déclare avoir été « hypersexualisée » et harcelée par des hommes adultes dès l’adolescence, y compris par des footballeurs, selon ses confidences récentes publiées dans le second numéro de son podcast Sipsters diffusé le 4 février 2026. L’actrice, à l’affiche du film LOL 2.0 qui sort le 11 février 2026, revient sur des faits remontant à ses 14‑15 ans et alerte sur une exploitation qui, selon elle, constitue une infraction.

Dans ce nouvel épisode, Paola Locatelli, qui a commencé sa carrière très jeune et a également été vue dans la série Jusqu’ici tout va bien, explique que, durant son adolescence, elle ne percevait pas l’ampleur des comportements à son égard : « Quand j’avais 14‑15 ans, je ne me rendais pas compte à quel point j’étais hypersexualisée par les hommes. Je me faisais DM par tous les footballeurs, même des acteurs… » Elle précise par ailleurs la réticence à nommer des individus : « Si je dis les noms, je peux tuer des carrières. »

La jeune femme décrit son regard rétrospectif sur ces épisodes : « J’avais 14 ans, tout le monde le savait. Même si les gens disaient elle fait plus grande que son âge, ça se voyait que j’avais une tête de bébé… maintenant que j’ai 21 ans et que je me regarde à 14 ans, j’étais un bébé Cadum. » Elle revient sur le basculement intervenu au moment de la puberté, lorsque l’attention masculine s’est intensifiée : « Du jour au lendemain, j’ai eu de la poitrine. Là ça a vraiment commencé, la puberté, les regards… J’avais besoin de leur validation. (…) Avec du recul, maintenant ça me dégoûte. »

Réquisitoire personnel et cadre pénal évoqué

Paola Locatelli qualifie certains comportements d’hommes adultes comme un abus de vulnérabilité et emploie le terme « pédophiles » pour désigner des personnes ayant sollicité des mineurs. Elle affirme que ces sollicitations se manifestaient notamment par des messages privés sur les réseaux sociaux, envoyés par des footballeurs et d’autres personnalités.

Parallèlement à son témoignage personnel, le podcast rappelle le cadre légal applicable : la loi sanctionne les adultes qui sollicitent sexuellement des mineurs de moins de quinze ans par voie électronique. Ces faits sont mentionnés comme étant passibles de peines de prison et d’amendes, des sanctions qui sont précisées comme étant nettement alourdies lorsqu’une relation virtuelle conduit à une rencontre physique.

Paola Locatelli a diffusé ces confidences dans le contexte de la promotion du film LOL 2.0 et peu après la mise en ligne de l’épisode de son podcast le 4 février 2026.