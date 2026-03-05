Palmarès 2025 : les femmes africaines qui ont marqué l’année

En 2025, plusieurs femmes originaires d’Afrique ont signé des avancées notables dans des secteurs variés.

Netumbo Nandi‑Ndaitwah, vice‑présidente de la Namibie, a remporté l’élection présidentielle de novembre 2024 avec 57 % des suffrages et est devenue la première femme à diriger le pays ; elle a prêté serment en mars 2025. Agée de 72 ans, elle est une cadre de longue date de la SWAPO.

Samia Suluhu Hassan a accédé à la présidence de la Tanzanie en 2021 à la suite du décès de John Magufuli. Amina J. Mohammed, originaire du Nigeria, occupe le poste de secrétaire générale adjointe de l’ONU et représente l’Afrique sur les questions de développement durable et de financement climatique au sein des instances onusiennes.

Palmarès par secteur

Asisat Oshoala, attaquante nigériane, détient six trophées de meilleure joueuse africaine décernés par la CAF. En 2025, elle poursuit sa carrière en NWSL aux États‑Unis, championnat de haut niveau.

Faith Kipyegon, athlète kényane triple championne olympique du 1 500 m, reste une figure majeure de la discipline mondiale et a financé des pistes d’athlétisme dans des quartiers défavorisés de Nairobi.

Tyla, chanteuse sud‑africaine née en 2002 à Johannesburg, a reçu le Grammy Award du meilleur album de musique africaine pour son premier album éponyme ; son titre « Water » a atteint la première place dans plusieurs pays, dont la France.

Leila Slimani (Maroc/France), lauréate du Prix Goncourt 2016 pour Chanson douce, poursuit ses interventions publiques et littéraires sur les questions de genre, d’identité et de libertés au Maghreb et au‑delà.

Chimamanda Ngozi Adichie (Nigeria), auteur du discours « Nous devrions tous être féministes », reste une référence dans les débats sur le féminisme et la représentation à l’échelle internationale.

Mary Vilakazi est devenue en 2025 la première femme à diriger FirstRand, l’un des principaux groupes bancaires d’Afrique du Sud.

Mo Abudu, fondatrice d’EbonyLife Media, continue de développer une production audiovisuelle nigériane destinée aux publics africains et internationaux, avec une présence sur des plateformes comme Netflix et des participations aux cérémonies internationales telles que les Oscars.

Sur le continent africain, qui compte environ 1,4 milliard d’habitants, les femmes représentent plus de la moitié de la population mais occupent moins d’un tiers des postes de pouvoir économique et politique.