Pakistan: 23 morts dans des frappes aériennes en zone frontalière

Des bombardements aériens ont tué au moins 23 civils lundi 22 septembre dans une région frontalière reculée, ont déclaré la police et des sources sécuritaires pakistanaises. Selon un haut responsable de la police locale cité par l’AFP, les avions ont visé quatre maisons, entièrement détruites ; ce responsable, qui a requis l’anonymat, n’a pas précisé l’identité des auteurs de l’attaque. Un responsable de la sécurité basé à Peshawar a confirmé le bilan et indiqué que des dizaines de repaires de talibans pakistanais se trouvaient dans la zone.