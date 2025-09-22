PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Pakistan: 23 morts dans des frappes aériennes en zone frontalière

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Poutine propose de respecter encore un an le traité nucléaire New START avec Washington

L’Argentine lève les taxes sur les exportations de céréales jusqu’au 31 octobre

Typhon Ragasa à Hong Kong : Cathay Pacific prévoit plus de 500 annulations

Typhon Ragasa : Shenzhen prépare l’évacuation de 400 000 personnes

Zaporijjia : des morts après un bombardement russe

Le journalisme de qualité menacé, préviennent des économistes

Sept morts lors d’une attaque armée au cœur du Mexique

Donald Trump salue Charlie Kirk, «géant de sa génération»

Washington dénonce des reconnaissances ‘symboliques’ de l’État palestinien

Corée du Nord : Kim Jong Un prêt à discuter si Washington renonce à exiger la dénucléarisation

VOIR TOUS LES FLASHS

Des bombardements aériens ont tué au moins 23 civils lundi 22 septembre dans une région frontalière reculée, ont déclaré la police et des sources sécuritaires pakistanaises. Selon un haut responsable de la police locale cité par l’AFP, les avions ont visé quatre maisons, entièrement détruites ; ce responsable, qui a requis l’anonymat, n’a pas précisé l’identité des auteurs de l’attaque. Un responsable de la sécurité basé à Peshawar a confirmé le bilan et indiqué que des dizaines de repaires de talibans pakistanais se trouvaient dans la zone.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!