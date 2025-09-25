PAR PAYS
Ouidah: Trois hôtels de luxe bientôt construits à Avlékété

Culture
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Jean Michel Abimbola, du Tourisme, de la Culture et des Arts
Le gouvernement béninois a annoncé, lors du Conseil des ministres du 24 septembre 2025, un projet ambitieux de développement touristique à Ouidah, plus précisément dans la zone d’Avlékété.

Ce programme hôtelier structurant prévoit la construction de trois complexes hôteliers de haut standing, destinés à renforcer l’attractivité touristique de la région et à stimuler l’économie locale.

Détails des projets

  1. Il s’agit d’abord d’un Hôtel 5 étoiles Banyan Tree d’une superficie de 12,5 hectares avec une capacité de 30 bungalows privés. L’hôtel sera doté de piscines, spas, restaurants proposant une cuisine internationale et des installations sportives.
  3. Ensuite un hôtel 4 étoiles Angsana d’une
  4. superficie de 13,5 hectares avec une capacité de 120 chambres, des installations de restaurants, de galeries, de salles de réunion, d’espaces de loisirs, spa, piscines et d’un hôtel 3 étoiles d’une
  5. superficie de 11 hectares avec une capacité de
  6. 120 chambres et des installations comme : restaurants, salles de réunion, spa, galeries, piscines, installations de loisirs (padel, tennis, etc.)

Le projet s’étalera sur une période de 30 mois, incluant les études et les travaux de construction. Le gouvernement a décidé de contractualiser avec un cabinet spécialisé pour assurer la maîtrise d’œuvre complète.

Ce cabinet sera chargé de la conception des plans, de l’organisation des études d’exécution, de l’assistance dans le choix des entreprises de construction et de la supervision de la réalisation des ouvrages, en veillant au respect des délais et des normes.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale visant à diversifier l’offre touristique du Bénin, à promouvoir le tourisme durable et à créer des emplois locaux. Les autorités espèrent que ces nouveaux établissements contribueront à faire d’Avlékété une destination prisée des touristes nationaux et internationaux.

