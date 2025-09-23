Ouidah: le monument d’entrée de la « Cité historique » démoli dans le cadre d’un vaste projet

Le monument portant l’inscription « Cité historique de Ouidah », situé à l’entrée de la ville touristique, a été démoli au cours de la semaine du 15 septembre 2025.

Annoncée pour jeudi 18 septembre, l’opération a provoqué tristesse et interrogations parmi les habitants. Le bâtiment a été totalement réduit en gravats, suite à l’intervention d’engins lourds.

Pourquoi ce démontage ?

La démolition s’inscrit dans le cadre du projet institutionnel de requalification urbaine et de rénovation du patrimoine de la cité historique de Ouidah, porté par l’Agence nationale de promotion des patrimoines et du développement du tourisme (ANPT).

Parmi les composantes du projet figure la volonté de reconstruire certains monuments « à l’identique », de réaménager les forts, et de valoriser les circuits de mémoire touristiques.

Le monument d’entrée faisait partie des éléments symboliques de la ville, servant de repère aux visiteurs. Il se trouvait au carrefour de Vassého et marquait le début de la zone historique.

Si certains habitants regrettent la disparition de ce symbole visible, les autorités justifient l’acte comme nécessaire pour inscrire Ouidah dans une dynamique de modernisation patrimoniale et touristique.

Le projet prévoit donc non seulement le remplacement du monument, mais également une amélioration de l’accueil des visiteurs, une signalétique renforcée, et des aménagements urbains respectueux de l’identité historique locale.

Le coût estimé des travaux de requalification est de plusieurs dizaines de milliards de FCFA, et les délais d’exécution avaient été démarrés en 2021 dans le cadre du Programme stratégique du gouvernement pour la promotion touristique et patrimoniale.