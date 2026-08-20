Tunisie : la SNCFT présélectionne les bureaux d’études du corridor ferroviaire Nord-Sud

La compagnie ferroviaire tunisienne a ouvert la présélection des cabinets chargés des études de faisabilité et d’ingénierie préliminaire d’un corridor Nord-Sud à hautes performances.

En Tunisie, la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a lancé le 17 août 2026 un appel à candidatures pour présélectionner les bureaux d’études chargés d’examiner la faisabilité d’un corridor ferroviaire Nord-Sud à hautes performances. Cette étape doit préciser les options techniques et économiques d’un projet jugé stratégique pour les liaisons intérieures du pays.

L’avis officiel porte sur la phase I, consacrée aux études de faisabilité et à l’ingénierie préliminaire. Il ne constitue ni un marché de travaux ni une décision de construire une ligne à grande vitesse. Le tracé, le coût, le financement et le calendrier de réalisation dépendront notamment des conclusions de la mission d’étude.

La procédure est ouverte aux bureaux d’études tunisiens et internationaux, seuls ou en groupement, disposant de références dans le transport ferroviaire. Après la présélection, la SNCFT établira une liste restreinte et choisira le prestataire chargé de la mission au terme d’une consultation.

Les candidatures doivent parvenir au bureau d’ordre central de la SNCFT, à la gare de Tunis-Ville, au plus tard le 24 septembre 2026 à 11 heures. L’ouverture des offres est annoncée le même jour à 11 h 15, en présence des représentants dûment mandatés des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Un projet inscrit dans le plan 2026-2030

Le gouvernement tunisien avait placé le corridor ferroviaire Nord-Sud parmi les grands projets à accélérer dans le cadre du plan de développement 2026-2030. Lors d’un conseil ministériel restreint tenu en février, il avait présenté cette infrastructure comme un outil de cohésion territoriale, de désenclavement et de soutien à l’investissement.

La communication officielle distingue le projet de train à grande vitesse et le corridor ferroviaire à hautes performances reliant le nord au sud. L’appel à candidatures publié par la SNCFT concerne expressément le second et emploie la formule « corridor ferroviaire Nord-Sud hautes performances ».

Les études devront permettre de comparer les scénarios de tracé, les caractéristiques de l’infrastructure et les conditions de viabilité du projet. L’avis de présélection ne fournit encore aucune estimation du montant de l’investissement ni de la durée des futurs travaux.

Ce projet national est également distinct de l’étude consacrée à la modernisation de la ligne transmaghrébine reliant Casablanca, Alger et Tunis. La Banque africaine de développement a publié en juin 2026 le rapport d’achèvement de cette autre mission, centrée notamment sur les tronçons transfrontaliers Fès-Oujda-Akid Abbas et Annaba-Jedeida.