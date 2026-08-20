Lithium : l’offre africaine progresse dans un marché toujours volatil

Après le rebond du premier semestre 2026, l’arrivée de nouvelles capacités minières, notamment en Afrique, entretient l’incertitude sur l’équilibre du marché mondial du lithium.

En 2026, l’Afrique renforce sa place dans l’approvisionnement mondial en lithium au moment où les cours restent volatils. L’entrée en production ou la montée en puissance de projets sur le continent élargit l’offre, mais les données disponibles au 19 août ne permettent pas d’annoncer un nouveau retournement durable du marché.

Le rebond du premier semestre est établi. Dans sa revue d’activité du deuxième trimestre, Rio Tinto indique que le prix moyen du carbonate de lithium de qualité batterie en Asie a atteint 22 043 dollars la tonne, soit 13 % de plus qu’au premier trimestre. Entre le 1er avril et le 30 juin, l’indice suivi par le groupe a toutefois reculé de 21 000 à 19 400 dollars la tonne, illustrant l’ampleur des variations à court terme.

Les projections pour la deuxième moitié de l’année divergent. Eramet estimait le 29 juillet que la croissance de la production mondiale, alimentée par le redémarrage de mines australiennes et le développement de projets africains, resterait insuffisante pour absorber entièrement la hausse de la demande. Le groupe situait alors le consensus du marché autour de 23 100 dollars la tonne pour le second semestre.

Benchmark Mineral Intelligence a, de son côté, maintenu début juillet ses prévisions d’équilibre et de prix malgré le redémarrage plus rapide que prévu de la mine chinoise de Jianxiawo. L’agence évalue la production 2026 de ce site à 62 500 tonnes d’équivalent carbonate de lithium, soit environ 1,5 % de l’offre minière mondiale.

Plusieurs projets africains montent en puissance

Le rapport 2026 de l’Institut d’études géologiques des États-Unis recense des projets de lithium en roche dure à différents stades de développement ou d’exploration en République démocratique du Congo, en Éthiopie, au Ghana, au Mali, en Namibie, au Nigeria, au Rwanda et au Zimbabwe. Cette progression ne signifie pas que toutes ces capacités alimentent déjà le marché.

En RDC, Benchmark indique que le site de Manono North, exploité par Zijin, a commencé à produire et vise à terme une capacité annuelle de 120 000 tonnes. Au Zimbabwe, l’usine d’Arcadia a expédié en 2026 du sulfate de lithium, tandis que les restrictions sur les exportations de concentré ont renforcé les incertitudes sur les volumes effectivement disponibles pour les raffineurs étrangers.

Pour les producteurs africains, la rentabilité dépendra du niveau des cours, mais aussi des coûts d’énergie, de transport, de financement et de transformation. Les opérations déjà en production et situées dans le bas de la courbe des coûts sont moins exposées qu’un projet encore à financer ou à construire.

La demande demeure soutenue par les véhicules électriques et le stockage stationnaire. Benchmark a comptabilisé 1,85 million de véhicules électriques vendus dans le monde en juillet 2026, en hausse de 9 % sur un an, portant le total des sept premiers mois à 11,5 millions d’unités.