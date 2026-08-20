Bénin: le Procureur spécial près la CRIET et l’UPMB s’accordent pour optimiser la couverture de l’information judiciaire

​Le Procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), Mario Mètonou, a accordé une audience, le mercredi 19 août 2026, à une délégation de l’Union des professionnels des médias du Bénin (UPMB) menée par son président, Hervé Hessou.

Cette rencontre d’échange visait à poser les jalons d’un partenariat technique renforcé entre l’institution judiciaire et les acteurs de la presse.

​Au cours des discussions, Mario Mètonou a confirmé la pleine disponibilité du parquet spécial à accompagner le renforcement des capacités des journalistes spécialisés dans la couverture des affaires judiciaires.

Les échanges ont notamment porté sur la maîtrise et l’application des textes régissant la profession, en particulier le Code de l’information et de la communication ainsi que le Code du numérique.

​Rigueur déontologique et prévention de la désinformation

​L’entrevue a également permis de rappeler les exigences déontologiques indispensables au traitement des dossiers sensibles portés devant la CRIET. L’accent a été mis sur le respect strict de la présomption d’innocence, la distinction méthodique des différentes étapes de la procédure pénale et la vérification rigoureuse des faits avant toute publication.

​Alors que la prolifération des rumeurs et des fausses informations sur les plateformes numériques constitue un défi majeur, cette initiative formalise un cadre de dialogue constructif entre la justice et les professionnels des médias pour garantir une information vérifiée et responsable.