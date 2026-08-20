Jean-Luc Lemoine accusé de plagiat par Laurent Ruquier en 2009

Jean-Luc Lemoine fait à nouveau la une des médias après l’annonce inattendue de son départ de l’émission Samedi d’en rire, qu’il animait depuis sept saisons. Son départ brutal a provoqué une onde de choc dans le paysage audiovisuel et suscité la colère de ses anciens collaborateurs Yoann Riou et Marc Toesca, qui ont choisi de quitter l’émission en signe de solidarité. Cette turbulence médiatique rappelle une période plus ancienne, marquée par une forte brouille entre Jean-Luc Lemoine et l’animateur Laurent Ruquier, survenue en 2009. Cette querelle publique, centrée sur des accusations de plagiat, avait profondément affecté la relation professionnelle entre les deux hommes avant une réconciliation discrète et tardive.

En 2009, Jean-Luc Lemoine connaît un succès fulgurant avec son propre talk-show intitulé L’habit ne fait pas Lemoine, diffusé sur France 2 durant la période estivale. Inspiré des late-shows américains, ce programme se distinguait par son cadre parisien avec la Tour Eiffel en arrière-plan, proposant un format inédit dans la grille estivale. L’émission attire en moyenne 1,7 million de téléspectateurs en seconde partie de soirée, un score impressionnant pour une nouveauté estivale. Ce triomphe marquant de la carrière naissante de l’humoriste surprend même ce dernier, qui évoquait dans une interview ultérieure avoir vécu cette expérience comme « une aventure estivale qui fonctionnait très bien ». Cependant, ce succès va rapidement provoquer des tensions avec son ancien mentor, Laurent Ruquier.

Avant de se lancer dans cette aventure solo, Jean-Luc Lemoine avait construit sa notoriété au sein des émissions de Laurent Ruquier, notamment On a tout essayé et On n’est pas couché, où il avait officié entre 2001 et 2008. Ce compagnonnage professionnel de près d’une décennie fut brutalement remis en cause lorsque Laurent Ruquier accusa publiquement Lemoine de plagiat. Selon l’animateur, L’habit ne fait pas Lemoine reprenait trop largement le concept de On n’est pas couché, mettant ainsi en cause l’originalité du projet de son ancien protégé.

Une brouille publique, accablée par des accusations de plagiat

Laurent Ruquier, figure emblématique de la radio et de la télévision françaises, avait joué un rôle déterminant dans la révélation médiatique de Jean-Luc Lemoine, notamment via ses émissions sur Europe 1 et France 2. Toutefois, la montée en puissance de Lemoine avec L’habit ne fait pas Lemoine modifia profondément leurs rapports. L’accusation de plagiat lancée par Ruquier fut un coup dur pour l’humoriste, qui réfuta fermement ces allégations dans plusieurs médias à l’époque. Dans une interview accordée au Parisien en octobre 2009, Lemoine se défendait en déclarant : « Il a le droit de ne pas aimer mais pas de me dire que c’est du plagiat », témoignant ainsi de sa blessure provoquée par cette rupture.

Quelques mois plus tard, dans un entretien donné à Voici, il évoquera également l’existence de forces extérieures ayant pu souffler cette discorde. « Je pense que des gens mal intentionnés lui ont sans doute monté la tête. M’accuser de plagiat, ça ne colle pas », affirmait-il, dénonçant une démarche injustifiée et alimentée par des malentendus. Cette période difficile fut marquée par une rupture totale de collaboration et une absence de contacts professionnels entre les deux personnalités.

Malgré cet éloignement, Jean-Luc Lemoine mettait en avant sa volonté d’apaisement. Dans ses propos de 2009, il exprimait son souhait de garder en mémoire les bons moments passés avec Laurent Ruquier. Finalement, la réconciliation interviendra en 2011, lorsque Lemoine réintègre la bande d’On va s’gêner sur Europe 1, marquant un retour dans le cercle de Ruquier et un apaisement officiel des tensions passées.

Plus de dix ans après, en 2025, l’humoriste est revenu sur cet épisode lors d’une interview donnée à Culture Médias. S’il demeure nuancé, il reconnaît que cette brouille l’aura agacé, tout en maintenant son respect et sa reconnaissance envers Laurent Ruquier. Cette phase difficile est désormais perçue comme une épreuve de la carrière de Jean-Luc Lemoine, qui fait écho au contexte actuel, alors qu’il traverse une nouvelle épreuve médiatique liée à son éviction de Samedi d’en rire.