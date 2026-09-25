Barça : la piste Álvarez abandonnée, Raphinha atteint 12 buts en sept matches de Liga

Deco a confirmé que le FC Barcelone ne relancerait pas Julián Álvarez cet hiver. Repositionné avant-centre, Raphinha compte 14 buts en huit matches, dont 12 en sept rencontres de Liga.

Le FC Barcelone a abandonné la piste Julián Álvarez après le refus de l’Atlético de Madrid et compte désormais sur Raphinha dans l’axe. Le directeur sportif Deco l’a confirmé jeudi 24 septembre au Portugal Football Summit, à Oeiras.

Le club catalan avait transmis une offre pour l’attaquant argentin pendant le mercato estival. L’Atlético ayant maintenu qu’il n’était pas à vendre, Deco a exclu une nouvelle offensive en janvier. Barcelone avait aussi étudié le profil de Lautaro Martínez avant de renoncer lorsque l’Inter Milan a déclaré son capitaine indisponible.

Raphinha a fourni une solution interne après le départ de Robert Lewandowski en MLS. Le Brésilien totalise 14 buts en huit matches depuis son repositionnement comme avant-centre, dont 12 en sept journées de Liga. Son deuxième triplé en trois jours, inscrit contre Séville, l’a installé en tête du classement des buteurs devant Lamine Yamal et Kylian Mbappé.

Deco a reconnu que le Barça n’attendait pas un tel rendement à ce poste. Gabriel Jesus, recruté comme option de rotation, complète désormais une attaque dont Raphinha occupe le rôle central.