Ligue des nations : Abu Farchi expulsé pour un geste mimant un tir, Israël cède 3-1 en Autriche

Déjà averti, l’attaquant israélien a reçu un second carton jaune après avoir manipulé le poteau de corner comme une arme. L’Autriche a fait la différence dans les dernières minutes.

Israël a perdu 3-1 en Autriche, jeudi 24 septembre, pour son entrée en Ligue des nations. Saied Abu Farchi, auteur de l’égalisation à la 55e minute, a été expulsé une minute plus tard après sa célébration.

Le joueur de 20 ans a retiré le poteau de corner et l’a manipulé comme une arme, dans un geste mimant un tir. Déjà averti quatre minutes auparavant, il a reçu un second carton jaune qui a laissé Israël à dix.

Romano Schmid avait ouvert le score sur penalty à la 43e minute. L’Autriche a repris l’avantage par Phillipp Mwene à la 90e, avant que Sasa Kalajdzic ne porte le score à 3-1 dans le temps additionnel.