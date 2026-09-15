Ouaké: effondrement d’un château d’eau en chantier à Wakitè, trois ouvriers tués et quatre blessés graves

​Un grave accident de travail a endeuillé la commune de Ouaké, dans le département de la Donga.

Dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 septembre 2026, un château d’eau en cours d’érection s’est brutalement effondré au village de Wakitè, alors que des ouvriers étaient à l’œuvre au quatrième niveau de l’infrastructure pour procéder au coulage d’une dalle.

​Pris au piège sous les masses de béton et les gravats, plusieurs travailleurs n’ont pas pu être dégagés à temps par les secours. Selon les informations rapportées par Banouto, le drame s’est soldé par la mort immédiate de trois ouvriers sur les lieux du sinistre.

Quatre autres manœuvres ont été grièvement blessés ; évacués d’urgence vers un centre de santé, leur pronostic vital est jugé très critique par le personnel médical. Les trois victimes décédées ont été inhumées dès la matinée de ce mardi 15 septembre.

​Constat des autorités communales et ouverture d’une évaluation technique

​Dès le lendemain matin, le maire de la commune de Ouaké, épaulé par une délégation de cadres techniques de l’administration municipale, s’est rendu sur le site pour mesurer l’étendue des dégâts matériels et recueillir les premiers témoignages.

Si les causes structurelles de la rupture de la dalle demeurent indéterminées à ce stade, une évaluation technique approfondie a été annoncée afin de vérifier la conformité des travaux aux normes d’ingénierie et d’établir les responsabilités sur d’éventuelles failles de sécurité.