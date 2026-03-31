Où suivre Russie vs Mali en direct

La Russie reçoit le Mali à la Gazprom Arena pour une affiche rare inscrite au calendrier FIFA : le coup d’envoi sera sifflé le mardi 31 mars 2026 à 19h00, heure locale, soit 17h00 GMT. Les téléspectateurs disposent de plusieurs solutions pour suivre la rencontre en direct, que ce soit via les chaînes payantes internationales ou par les services de streaming et d’information sportive.

Pour une diffusion télévisée, les grandes plateformes comme beIN SPORTS figurent parmi les options les plus sûres selon votre zone géographique. Côté digital, des applications spécialisées telles que OneFootball assurent un suivi en continu du match, tandis que les sites d’actualité sportive offrent des comptes-rendus et des flux en temps réel pour ne rien manquer des temps forts.

En Afrique, les supporters maliens pourront compter sur les bouquets sportifs habituels et souvent sur les antennes nationales qui relaient les rencontres programmées durant les fenêtres internationales. Pour les abonnés mobiles ou les personnes en déplacement, des services comme Sofascore ou Matchs TV fournissent des suivis « live » détaillés : compositions, statistiques de possession, alertes de buts et autres indicateurs directement accessibles sur smartphone.