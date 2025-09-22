Opposition vénézuélienne favorable au déploiement américain dans les Caraïbes

PAR PAYS
Par BENIN WEB TV
Les chefs de l’opposition vénézuélienne, Edmundo Gonzalez Urrutia et Maria Corina Machado, ont annoncé lundi leur soutien au déploiement militaire des États-Unis dans les Caraïbes contre le narcotrafic, mesure que le gouvernement de Nicolas Maduro considère comme une « menace ». Dans une vidéo, l’ancien candidat à la présidence Edmundo Gonzalez Urrutia a déclaré que « le blocus anti-drogue de la mer des Caraïbes dirigé par les États-Unis (…) constitue une mesure nécessaire pour démanteler la structure criminelle qui reste le seul obstacle au rétablissement de la souveraineté populaire au Venezuela », affirmant par ailleurs avoir remporté la présidentielle de 2024 et dénonçant une fraude du camp Maduro.

