Cameroun : le gabonais Samb’a Finances Holding dépose sa demande d’agrément pour sa filiale de micro-assurance

La filiale camerounaise du groupe gabonais Samb'a Finances Holding, dotée d'un capital de 615 millions de FCFA, veut distribuer ses produits via Mobile Money et les réseaux de microfinance.

Le groupe gabonais Samb’a Finances Holding a déposé le 4 septembre 2026 une demande d’agrément auprès de la direction des assurances du ministère camerounais des Finances, afin de faire démarrer les activités de sa filiale Samb’a Assurances Cameroun S.A., dédiée à la micro-assurance.

Créée le 21 mai 2026 à Douala, la filiale dispose d’un capital de 615 millions de FCFA réparti entre 59 actionnaires. Elle est présidée par Andrew Gwodog, fondateur du groupe, tandis que Barthélemy Zoua occupe le poste d’administrateur directeur général et Abel Blaise Ezo’o Engolo celui d’administrateur indépendant.

Samb’a Assurances Cameroun se positionne comme la première compagnie du pays entièrement dédiée à la micro-assurance, un segment de l’assurance non-vie destiné aux populations à faibles revenus. Les primes proposées démarreront à 3 500 FCFA par mois.

Pour toucher sa clientèle cible, la filiale prévoit une distribution via le Mobile Money, les établissements de microfinance – dont Financial House, cité comme partenaire principal – et des réseaux communautaires.

Un marché encore peu développé au Cameroun

Le marché camerounais de l’assurance a généré 288,7 milliards de FCFA de primes en 2024, contre 274,6 milliards en 2023, selon la presse économique régionale. La micro-assurance n’y est pas totalement inédite : Activa Assurances avait lancé un produit dès 2015, suivie par AXA, autorisée en 2016. Le secteur peine toutefois toujours à changer d’échelle dans le pays, selon des observateurs du marché.

Samb’a Finances Holding avait initié ses activités au Gabon le 18 septembre 2024, avec un capital de départ de 610 millions de FCFA, avant d’engager cette expansion camerounaise.