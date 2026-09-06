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Kad Merad, exploitant agricole sans élevage propre

Dans 50’ Inside, l’acteur a expliqué être officiellement exploitant agricole, tout en disant ne pas avoir encore le temps de gérer son propre élevage.

Léon KABORÉ
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Kad Merad ulcéré, il perd ses nerfs face à Isabelle Ithurburu
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Kad Merad a déclaré être officiellement exploitant agricole, tout en précisant qu’il n’avait pas encore le temps de gérer son propre élevage.

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Cette confidence a été faite dans le Portrait de 50’ Inside diffusé le 5 septembre sur TF1.

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L’acteur a également dit avoir des pensionnaires, des animaux et des vaches charolaises en Bourgogne.

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TF1 le présente par ailleurs comme bientôt à l’affiche du film Les héros du Louvre et sur scène dans L’âge bête avec Michèle Laroque.

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