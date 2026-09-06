« Un petit baby qui vient d’arriver » : Fauve Hautot annonce la naissance de son premier enfant

La danseuse et jurée de +Danse avec les stars+ Fauve Hautot a annoncé, le 6 septembre 2026, la naissance de son premier enfant, né de sa relation avec le danseur Romain Guillermic.

La danseuse, chorégraphe et jurée de +Danse avec les stars+ (TF1) Fauve Hautot a annoncé avoir donné naissance à son premier enfant, né de sa relation avec le danseur Romain Guillermic, champion du monde de danse électro. L’information a été confirmée le 6 septembre 2026 dans un entretien accordé à La Tribune Dimanche, dans lequel l’artiste a déclaré : « On a un petit baby qui vient d’arriver ».

Âgée de 40 ans, Fauve Hautot avait dévoilé sa grossesse en direct pendant la dernière saison de +Danse avec les stars+, où elle siège comme membre du jury. Elle était restée volontairement discrète sur son état avant cette annonce publique de la naissance.

Le couple, formé depuis 2022 et rendu public en février 2025, avait notamment collaboré lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024. Originaire de Rueil-Malmaison, Romain Guillermic avait été champion de France de danse électro en 2008 avant de devenir champion du monde de la discipline. Fauve Hautot avait auparavant partagé la vie du danseur Jules Renault, avant une séparation annoncée en 2022.

Dans les colonnes de Télé Magazine, la danseuse avait indiqué que cette grossesse n’était pas préméditée, tout en assurant vouloir préserver l’intimité de sa famille : « Je garde cela pour mon petit jardin secret ».

Une reprise rapide de la danse

Fauve Hautot a précisé avoir dansé jusqu’à huit mois et demi de grossesse et avoir repris l’entraînement un mois seulement après son accouchement. Elle répète actuellement son spectacle +Let’s Go+.

« Je mesure la chance d’avoir un corps qui me permet d’être encore aussi en forme », a-t-elle confié, évoquant une ancienne blessure qui l’a conduite à mieux prendre soin de son corps avec l’âge.