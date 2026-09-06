Arsenal-Chelsea : heure et diffusion du derby londonien

Arsenal reçoit Chelsea dimanche à l'Emirates Stadium. Le coup d'envoi est fixé à 16h30 au Royaume-Uni, soit 17h30 à Paris.

Arsenal reçoit Chelsea dimanche 6 septembre à l’Emirates Stadium, avec un coup d’envoi fixé à 16h30 au Royaume-Uni, soit 17h30 à Paris. Footeo News annonce une diffusion sur Canal+ en France, sur abonnement.

Arsenal a remporté ses deux premiers matches de Premier League sans encaisser de but. Le 31 août, les Gunners se sont imposés 1-0 à Villa Park face à Aston Villa grâce à Bukayo Saka, buteur à la 59e minute.

Chelsea arrive après une victoire 4-3 contre Brighton, avec des buts de Roméo Lavia, Pedro Neto, João Pedro et Cole Palmer. Les Blues totalisent six points et sept buts marqués après deux matches de championnat, tout en ayant encaissé cinq buts.

Le FC Barcelone a annoncé le 1er septembre avoir conclu le transfert de Gabriel Jesus avec Arsenal, l’attaquant étant sous contrat jusqu’au 30 juin 2029. Chelsea vise une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues après ses succès contre Fulham, Luton Town et Brighton.