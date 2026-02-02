Officiel: Ademola Lookman débarque à l’Atlético Madrid

L’Atlético de Madrid vient d’officialiser la signature d’Ademola Lookman. L’attaquant nigérian est arrivé en renfort cet hiver pour dynamiser l’attaque des Colchoneros et maintenir leurs ambitions en Liga.

L’Atlético de Madrid a officialisé l’arrivée d’Ademola Lookman cet hiver, un renfort offensif majeur pour les Colchoneros, en quête de solutions après la blessure d’Antoine Griezmann. À 28 ans, l’international nigérian quitte l’Atalanta après plusieurs saisons convaincantes en Serie A, marquées par une régularité remarquable devant le but. Courtisé par plusieurs clubs européens, le buteur des Super Eagles a finalement opté pour la Liga, séduit par le projet madrilène. Son transfert, estimé à plus de 40 millions d’euros bonus compris, met un terme à une relation parfois tendue avec le club bergamasque.

Médaillé de bronze à la CAN 2025, l’attaquant arrive avec le profil recherché par Diego Simeone : vitesse, percussion et efficacité, notamment sur le couloir gauche du 4-4-2. Le club a confirmé l’opération dans un communiqué : « Notre club et l’Atalanta sont parvenus à un accord pour le transfert du footballeur nigérian, qui portera le rouge et blanc pour le reste de la saison en cours et les quatre prochaines. » Un choix stratégique pour l’Atlético, décidé à rester compétitif sur tous les fronts.





