Offensive israélienne : MSF suspend ses activités dans la ville de Gaza

Médecins Sans Frontières (MSF) a annoncé vendredi 26 septembre être contrainte de suspendre ses activités dans la ville de Gaza, en raison de l’intensification de l’offensive israélienne dans le territoire palestinien. Dans un communiqué, Jacob Granger, coordinateur d’urgence de MSF à Gaza, indique qu’ils n’ont « pas eu d’autre choix que de suspendre » leurs activités, leurs cliniques étant encerclées par les forces israéliennes, et souligne que cette décision intervient alors que les besoins humanitaires à Gaza restent énormes.