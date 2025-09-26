PAR PAYS
Offensive israélienne : MSF suspend ses activités dans la ville de Gaza

Par BENIN WEB TV
Liban : l’ex-gouverneur de la Banque centrale libéré sous caution

Mélenchon appelle la gauche à voter la motion de censure de LFI après les annonces de Lecornu

Madagascar: limogeage annoncé du ministre de l’Énergie après une manifestation contre les coupures d’électricité

Violations de l’espace OTAN : le Kremlin juge «dangereuse» l’idée d’abattre des avions russes

France : trois revenantes de Syrie condamnées à 10–13 ans de prison

France : Lecornu nommera son gouvernement le 1er octobre, avant l’ouverture des travaux parlementaires

Zelensky : l’Ukraine soupçonne la Hongrie de vols de drones de reconnaissance dans son espace aérien

Netanyahu à l’ONU : applaudissements et départs de délégués

Macron propose Jean Castex comme PDG de la SNCF et Marie-Ange Debon à la tête de La Poste

Nucléaire : Téhéran–Moscou, accord de 25 milliards pour des centrales en Iran

Médecins Sans Frontières (MSF) a annoncé vendredi 26 septembre être contrainte de suspendre ses activités dans la ville de Gaza, en raison de l’intensification de l’offensive israélienne dans le territoire palestinien. Dans un communiqué, Jacob Granger, coordinateur d’urgence de MSF à Gaza, indique qu’ils n’ont « pas eu d’autre choix que de suspendre » leurs activités, leurs cliniques étant encerclées par les forces israéliennes, et souligne que cette décision intervient alors que les besoins humanitaires à Gaza restent énormes.

