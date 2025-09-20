Nucléaire : l’Iran suspendra sa coopération avec l’AIEA si l’ONU rétablit les sanctions

Téhéran a averti samedi qu’il suspendrait sa coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) en cas de rétablissement effectif des sanctions de l’ONU, a indiqué le Conseil suprême de sécurité nationale iranien, la plus haute autorité en matière de sécurité nationale, au lendemain du feu vert donné par les Nations unies. Le vote à l’ONU, initié par la France, le Royaume‑Uni et l’Allemagne et prévoyant le rétablissement effectif des sanctions internationales le 28 septembre, « compromettra sérieusement la coopération avec l’Agence », précise le communiqué diffusé à la télévision.