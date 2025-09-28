Nucléaire : l’Iran juge «injustifiable» le retour des sanctions de l’ONU et promet une réponse ferme

Téhéran a condamné le rétablissement des sanctions de l’ONU liées à son dossier nucléaire, qualifiant cette décision «d’injustifiable» et annonçant qu’il apporterait une «réponse ferme». Dans un communiqué, les autorités iraniennes ont rejeté la légitimité de ces mesures et affirmé leur détermination à protéger les intérêts nationaux, sans préciser la nature des réponses envisagées. Ce message intervient au cœur des tensions autour du programme nucléaire iranien et augure d’une possible escalade diplomatique entre l’Iran et la communauté internationale.