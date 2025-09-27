Nucléaire: le président iranien affirme que les États-Unis ont exigé la remise de tout son uranium enrichi

Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré samedi 27 septembre que les États-Unis avaient exigé que l’Iran remette « tout » son uranium enrichi en échange d’une prolongation de trois mois de la suspension des sanctions, qualifiant cette requête d’« inacceptable ». S’exprimant à la télévision d’État avant de s’envoler de New York, où il avait participé à l’Assemblée générale de l’ONU, pour Téhéran, il a ajouté que Washington reviendrait probablement bientôt avec de nouvelles exigences et chercherait à rétablir le mécanisme de rétablissement des sanctions onusiennes dit « snapback ».