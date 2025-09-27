PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Nucléaire: le président iranien affirme que les États-Unis ont exigé la remise de tout son uranium enrichi

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Survol par drones de la plus grande base militaire danoise

La Russie affirme contrôler trois villages dans l’est de l’Ukraine

Nucléaire : l’Iran rappelle ses ambassadeurs en Allemagne, en France et au Royaume-Uni pour consultations

Paralympiques: suspension partielle de la Russie et du Bélarus levée

Deux migrants périssent en tentant de traverser la Manche

Guinée : le «Oui» à 89% validé par la Cour suprême

Menaces contre la juge qui a condamné Sarkozy : deux enquêtes ouvertes

Le Conseil de sécurité de l’ONU refuse de reporter le rétablissement des sanctions contre l’Iran

Liban : l’ex-gouverneur de la Banque centrale libéré sous caution

Mélenchon appelle la gauche à voter la motion de censure de LFI après les annonces de Lecornu

VOIR TOUS LES FLASHS

Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré samedi 27 septembre que les États-Unis avaient exigé que l’Iran remette « tout » son uranium enrichi en échange d’une prolongation de trois mois de la suspension des sanctions, qualifiant cette requête d’« inacceptable ». S’exprimant à la télévision d’État avant de s’envoler de New York, où il avait participé à l’Assemblée générale de l’ONU, pour Téhéran, il a ajouté que Washington reviendrait probablement bientôt avec de nouvelles exigences et chercherait à rétablir le mécanisme de rétablissement des sanctions onusiennes dit « snapback ».

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!