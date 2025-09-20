Nucléaire iranien: Moscou fustige le feu vert accordé à l’ONU pour rétablir les sanctions

Le samedi 20 septembre, la diplomatie russe a condamné le vote du Conseil de sécurité de l’ONU autorisant le rétablissement des sanctions contre l’Iran, demandé par Paris, Londres et Berlin qui exigent des engagements sur le programme nucléaire iranien. Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié d’« provocateur et illégal » le geste de ces capitales, estimant que ces mesures n’ont « rien à voir avec la diplomatie » et ne font qu’aggraver les tensions autour du dossier nucléaire iranien, a rapporté l’AFP.