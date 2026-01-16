«Nous étions au service des joueurs»: Zidane revient sur les clés de sa réussite au Real Madrid

L’ancien entraîneur merengue, Zinedine Zidane, estime qu’un coach ne peut réussir durablement au Real Madrid sans l’adhésion totale de son vestiaire, une allusion à peine voilée au passage écourté de Xabi Alonso.

L’ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a livré une réflexion sans détour sur les clés de la réussite d’un entraîneur de haut niveau, insistant sur l’importance capitale de la relation humaine avec les joueurs. Selon lui, aucun projet ne peut s’inscrire dans la durée sans un vestiaire convaincu et soutenu.

Invité sur la chaîne YouTube d’Hamidou Msaidie, Zidane a expliqué que l’une des raisons majeures de l’échec de Xabi Alonso au Real Madrid résidait dans sa difficulté à gérer le vestiaire et à embarquer ses joueurs. « Un entraîneur qui ne parvient pas à convaincre ses joueurs mène un combat perdu d’avance », a-t-il glissé.

« Au Real Madrid, nous étions au service des joueurs. C’est la base. Si vous ne comprenez pas cela, vous ne pouvez pas rester longtemps », a confié Zidane, cité par GOAL. L’ancien numéro 10 a rappelé que la confiance, le plaisir et l’adhésion du groupe avaient été les fondements de ses succès, dont trois Ligues des champions remportées à la tête du club madrilène.