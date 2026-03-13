Notre sélection d’hôtels de luxe dans les Alpilles

Entre les roches blanches du Parc naturel des Alpilles et les oliveraies argentées qui bordent Saint‑Rémy et les Baux‑de‑Provence, plusieurs hôtels se distinguent par leur alliance d’authenticité, de raffinement et d’art de vivre provençal. Hébergés dans des bastides, domaines et maisons d’artiste, ces établissements proposent une expérience hôtelière où le calme de la nature se conjugue au service haut de gamme.

À quelques minutes de Saint‑Rémy, le Domaine de Chalamon, propriété du groupe Fontenille Collection, occupe une bastide du XVIIIe siècle bordée d’une double allée de platanes tricentenaires. Signée par Guillaume Foucher et Frédéric Biousse, la demeure déploie vingt chambres et suites rénovées en respectant l’âme provençale : murs à la chaux, mobilier en rotin et tonalités pastel. Les créations de Margaux Keller, la céramique de Paola Paronetto et des pièces de la Maison Drucker côtoient aquarelles et papiers peints Pierre Frey. Le domaine s’étend sur 15 hectares aménagés par le paysagiste Dominique Lafourcade : jardins à la française, champs d’oliviers, roseraies, sentiers bordés de cyprès, une piscine chauffée et un court de tennis. L’établissement propose un petit‑déjeuner généreux et une offre de snacking; il ne dispose pas de restaurant mais oriente ses hôtes vers les bonnes tables locales.

Au creux du Val d’Enfer, Baumanière Les Baux de Provence est présenté comme une maison de famille et une adresse cinq étoiles historique, fondée en 1945. Confiée aux soins de Jean‑André Charial, la propriété comprend 53 chambres et suites réparties dans cinq bastides — l’Oustau, la Maison de Famille, le Manoir, Carita et Flora — et a été rénovée sous la direction de Geneviève Charial et de la designer Philippine Lemaire. L’Oustau de Baumanière affiche trois étoiles Michelin sous la direction du chef Glenn Viel et mise sur une cuisine végétale inspirée du potager et des vins biologiques du domaine. La Cabro d’Or propose une offre plus décontractée. Le spa du domaine s’étend sur 500 m² avec six cabines proposant des soins Sisley et Une Olive en Provence; le site compte aussi trois piscines nichées entre lauriers et cyprès.

Autres maisons et hameaux d’exception

À Paradou, Le Hameau des Baux, première adresse de la collection Les Petites Maisons créée par Guillaume Multrier, se déploie au cœur d’une oliveraie de cinq hectares. Organisé autour d’une placette plantée de platanes, le hameau réunit une chapelle, un pigeonnier, des mazets et un mas principal où se nichent 21 chambres et suites de 35 à 65 m². Direction artistique et programmation culturelle donnent au lieu un ton arty : œuvres de Sophie Calle, Éva Jospin ou Marcella Barceló, une librairie Actes Sud et une programmation musicale confiée au DJ‑artiste Samuel Boutruche. Deux tables — L’Allegria (chef Julie Chaix) et La Petite Guinguette — complètent l’offre gastronomique; le site propose aussi piscine chauffée, court de tennis et résidences d’artistes.

Plus intimiste, L’Étoile des Baux – Iconic House mêle architecture troglodyte et collection d’art dans trois bâtisses creusées à même la roche. Imaginée par Thibaud Elzière et Robin Michel, la maison propose huit suites décorées par Joséphine Fossey et abrite plus d’une centaine d’œuvres contemporaines. Les espaces intérieurs présentent fresques, bibliothèques sculpturales et céramiques tandis que l’extérieur offre une piscine à fleur de roche, un cinéma en plein air, un théâtre de verdure, atelier d’artistes, terrain de pétanque et salle de sport; les repas peuvent être préparés par un chef privé.

Le Domaine de Valmouriane, perché sur la route du Val d’Enfer à proximité de Saint‑Rémy, s’étire sur sept hectares et comprend une bastide de style provençal et 25 chambres et suites de 20 à 50 m². Signature pop art de la propriétaire Carole Bénichou, toiles et installations animent les parties communes. Le domaine propose une piscine miroir chauffée, un pool house, un rooftop et le restaurant Baux‑Arts, qui décline une cuisine méditerranéenne de saison.