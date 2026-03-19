Découvertes : 5 hôtels proches des Champs-Élysées à Paris à ne pas manquer

Aux abords des Champs-Élysées, palaces historiques et hôtels-boutiques se succèdent, offrant chambres avec vue, tables étoilées et spas luxueux : voici six adresses pour un séjour parisien alliant emplacement prestigieux et savoir-faire hôtelier.

De l’avenue Pierre 1er de Serbie à Kléber, ces établissements se distinguent par leur histoire, leurs rénovations récentes et les signatures culinaires qui les accompagnent. Certains proposent des suites panoramiques, d’autres misent sur des concepts intimistes signés de décorateurs reconnus.

Pour chaque adresse, retrouvez les informations clés : style, services particuliers, chefs ou designers associés, et l’adresse précise pour se repérer dans le 8e et le 16e arrondissement.

Six hôtels remarquables sur et autour des Champs-Élysées

Hôtel de Sers — Derrière une façade néoclassique aux accents Art déco, l’Hôtel de Sers a été entièrement rénové en juin 2025 par l’architecte Pascal Allaman avec Anne et Agathe Jousse. Appartenant au groupe B Signature, l’établissement compte 43 chambres et 9 suites décorées de parquets en point de Hongrie, mobilier sur-mesure et étoffes Dedar ou Nobilis. Près de la moitié des chambres disposent de terrasses privatives, certaines exposées vers la Tour Eiffel. En cuisine, le chef Stefano Stafie, passé par L’Orangerie du George V et Per Se à New York, propose une carte de saison. Le truc en plus : la Suite Panoramique de 55 m² et sa terrasse de 20 m² offrent une vue à 180° sur les toits parisiens. 41 avenue Pierre 1er de Serbie, Paris 8e.

Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris — Reconfiguré par Jacques Garcia en maison de famille, l’hôtel surplombe le restaurant Fouquet’s, institution depuis 1899. Il propose 101 chambres et suites aménagées comme des appartements parisiens ; la Suite Harcourt occupe 200 m² et intègre un salon-studio photo signé Studio Harcourt. La table, portée par Pierre Gagnaire, revisite les classiques de la brasserie française. Le Spa Decorté s’étend sur 750 m² avec une piscine de 15 mètres, sauna, hammam et ice room. Le truc en plus : le Bar Marta, dissimulé derrière une porte dérobée, propose des cocktails dans une ambiance feutrée. 46 avenue George V, Paris 8e.

The Peninsula Paris — Palace de 200 chambres (93 suites) avenue Kléber, The Peninsula mêle héritage et modernité. Le bâtiment a accueilli des moments historiques et artistiques : George Gershwin y composa An American in Paris et des négociations diplomatiques s’y sont tenues. Le hall se distingue par un lustre composé de 800 feuilles de cristal. La gastronomie se concentre autour de L’Oiseau Blanc, dirigé par David Bizet et doublement étoilé, ainsi que LiLi pour la cuisine cantonaise. Le truc en plus : service et prestations calibrés au standard palace. 19 avenue Kléber, Paris 16e.

Hôtel du Rond-Point des Champs-Élysées — Installé dans un immeuble de 1850 à la façade Art déco (extension des années 1920), rénové en 2018 par le groupe Esprit de France et Dimore Studio, cet hôtel 4 étoiles offre une décoration qui mêle influences des Années folles et touches contemporaines : velours vert, sols en marbre, bibliothèque avec cheminée. Certaines chambres donnent sur un balcon en pierre blanche. L’établissement ne dispose pas de restaurant mais se distingue par une piscine de 13 mètres avec hammam au sous-sol. 10 rue de Ponthieu, Paris 8e.

Monsieur Georges — Conçu par la décoratrice Anouska Hempel, Monsieur Georges propose 46 chambres et suites aux ambiances chaleureuses et couleurs profondes. Le restaurant Galanga, mené par le chef Florian Gravelle, propose une cuisine étoilée le soir. Le sous-sol abrite un spa by Lymfea, un sauna, un hammam et une salle de fitness. Le truc en plus : la Suite Garden en duplex, ouverte sur un jardin intérieur et prolongée par une terrasse arborée. 17 rue Washington, Paris 8e.

Hôtel Balzac — Situé entre les avenues Montaigne et George V, l’Hôtel Balzac occupe l’emplacement d’un hôtel particulier du XIXe siècle et rend hommage à l’écrivain Honoré de Balzac. Après deux années de rénovation par Charlotte de Tonnac et Hugo Sauzay (studio Festen Architecture), il a rouvert en juin 2024 avec 58 chambres et suites au design épuré, dont certaines offrent de belles vues sur la Tour Eiffel. Le spa Ikoï propose des soins inspirés des traditions japonaises en partenariat avec Omnisens. Le truc en plus : le restaurant du chef Pierre Gagnaire, triplement étoilé, est abrité par l’hôtel. 6 rue Balzac, Paris 8e.