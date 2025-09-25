PAR PAYS
Norvège : drone saisi près de l’aéroport d’Oslo, opéré par un homme d’origine étrangère

Par BENIN WEB TV
France: dette publique 3 400 Md€ (115,6% du PIB) fin juin

Danemark : drones non identifiés repérés près de plusieurs aéroports

Venezuela : séisme de 6,2 dans l’ouest, ressenti à Caracas

Malawi : Peter Mutharika élu président avec 56,8% des voix, selon les résultats officiels

Pezeshkian assure que l’Iran ne cherchera jamais à construire une bombe atomique

La Chine vise une baisse de 7 à 10 % de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2035

Travail et protection sociale : Sébastien Lecornu appelle les partenaires sociaux à contribuer sur cinq thématiques

Israël: un drone du Yémen blesse cinq personnes dans la zone d’Eilat

Le Danemark demande officiellement pardon aux Groenlandaises victimes de contraception forcée

Colombie : sept mineurs sauvés après avoir été coincés sous terre

Jeudi, la police norvégienne a annoncé avoir saisi la veille, près de l’aéroport international d’Oslo, un drone opéré par un homme d’origine étrangère, dans un contexte de multiplication de ce type d’incidents en Scandinavie. Âgé d’une cinquantaine d’années, il pilotait l’appareil dans une zone interdite sans provoquer d’impact sur le trafic aérien, a déclaré à l’AFP Lisa Mari Løkke, cheffe de la section des poursuites du district de police régionale; il n’a pas été placé en détention mais sera entendu par la police, qui a refusé de préciser sa nationalité.

