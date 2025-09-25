Norvège : drone saisi près de l’aéroport d’Oslo, opéré par un homme d’origine étrangère

Jeudi, la police norvégienne a annoncé avoir saisi la veille, près de l’aéroport international d’Oslo, un drone opéré par un homme d’origine étrangère, dans un contexte de multiplication de ce type d’incidents en Scandinavie. Âgé d’une cinquantaine d’années, il pilotait l’appareil dans une zone interdite sans provoquer d’impact sur le trafic aérien, a déclaré à l’AFP Lisa Mari Løkke, cheffe de la section des poursuites du district de police régionale; il n’a pas été placé en détention mais sera entendu par la police, qui a refusé de préciser sa nationalité.